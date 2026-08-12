Kicillof, Máximo y Massa se reunieron para fijar una postura común contra la eliminación de las PASO

En medio de las internas que atraviesa el peronismo, referentes de distintos sectores del espacio mantuvieron una reunión en la Ciudad de Buenos Aires para buscar una posición común frente al proyecto del Gobierno que propone eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa. También estuvieron presentes gobernadores y dirigentes de diferentes sectores del peronismo.

La reunión contó con la participación de Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. También asistió el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien no pertenece al Partido Justicialista.

En representación del Congreso estuvieron los presidentes de los bloques peronistas: José Mayans, del Senado, y Germán Martínez, de la Cámara de Diputados.

Según trascendió, Mayans y Martínez organizaron la reunión del martes por la noche con el objetivo de analizar específicamente el futuro de las PASO. Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de mantenerlas como una herramienta para construir una propuesta electoral amplia de cara a las próximas elecciones.

El Gobierno busca eliminar las PASO

La reunión se produjo mientras el presidente Javier Milei busca avanzar en el Congreso con la eliminación de las primarias.

Hasta el momento, el oficialismo no logró reunir los consensos necesarios entre los distintos bloques opositores para avanzar con la iniciativa. Incluso algunos sectores que mantienen una relación cercana con el Gobierno plantearon reparos frente a la eliminación del mecanismo electoral.

La discusión deberá continuar en el Congreso a partir del proyecto de reforma electoral que actualmente se analiza en el Senado y que luego deberá llegar a la Cámara de Diputados.

El PRO todavía no definió su postura

Uno de los espacios que aún no tomó una decisión definitiva es el PRO, cuyo bloque en Diputados conduce Cristian Ritondo.

Desde el espacio señalaron que esperarán a conocer el texto definitivo de la reforma electoral antes de fijar una posición sobre las PASO.

“No, no hay ningún cronograma para debatir las PASO al momento. Es un tema que se va a debatir hacia adentro del bloque para unificar una postura”, indicaron desde el PRO.

En el partido también remarcaron que el proyecto ingresó por el Senado y que primero deberán analizar qué texto llegará finalmente a Diputados.

La alternativa que analiza el PRO

Dentro del PRO existe una postura favorable a conservar las PASO, aunque algunos dirigentes plantean modificar su carácter obligatorio.

“Nosotros creemos que son valiosas porque justamente permiten darle mayor dinamismo a los partidos y fortalecen la democracia”, señalaron desde el espacio.

Una de las alternativas que comenzó a tomar fuerza consiste en mantener las primarias, pero hacerlas voluntarias, de modo que cada partido pueda decidir si participa o no de una elección interna.

“La democracia tiene costos, el objetivo es eficientizarlos. Por eso, una alternativa que vale la pena explorar es la de primarias no obligatorias, es decir, que cada partido decida si las usa o no”, plantearon desde el PRO.

Con información de TN.