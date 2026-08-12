El Banco Central compraría otros US$10.000 millones antes de las elecciones de 2027

El Gobierno anticipó que el Banco Central buscará comprar otros US$10.000 millones en reservas antes de las elecciones de 2027, con el objetivo de llegar a esos comicios con una posición financiera más sólida.

La proyección fue realizada por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, durante Experiencia IDEA Rosario, un encuentro que reunió a empresarios y referentes del sector privado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Este año acordamos comprar US$10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más”, afirmó el funcionario.

Daza sostuvo que el Gobierno llegará al próximo proceso electoral con una situación macroeconómica diferente a la que atravesó el país en 2025. En ese sentido, enumeró mayores reservas, superávit fiscal consolidado, superávit de cuenta corriente, una inflación en descenso y crecimiento económico.

Además, proyectó una mejora en el frente comercial. “Este año esperamos un superávit comercial de US$25.000 millones, que seguramente será mayor el año que viene”, anticipó.

La comparación con las elecciones de 2025

Durante su exposición, Daza recordó las tensiones financieras que se produjeron después de las elecciones bonaerenses de 2025. Según explicó, en ese momento comenzó una fuerte dolarización de carteras ante el avance de una oposición que, de acuerdo con su interpretación, impulsaba en el Congreso iniciativas que amenazaban el equilibrio fiscal.

En aquel contexto, el riesgo país llegó a ubicarse cerca de los 1.500 puntos básicos.

Las declaraciones del secretario de Política Económica se produjeron pocas horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartara que puedan producirse tensiones cambiarias de cara a las próximas elecciones.

Daza aseguró que el Gobierno pasó “de la defensiva a la ofensiva” y anticipó un escenario económico favorable. “Se viene un período muy positivo. Sé que en la Argentina hay un trauma por las elecciones, pero las condiciones macroeconómicas son extraordinarias”, sostuvo durante una conversación con Santiago Mignone, socio de PwC Argentina y presidente de IDEA.

El pedido para que las elecciones no alteren la economía

Al cierre del encuentro, Mignone planteó la necesidad de que los procesos electorales dejen de generar cambios en el rumbo económico del país.

“Vamos a ser un país normal cuando un año económico sea normal más allá del acto electoral, cuando el rumbo no esté en discusión”, señaló.

Entre las condiciones que consideró necesarias para alcanzar ese objetivo mencionó la estabilidad macroeconómica, la inserción internacional, la seguridad jurídica y la educación.

El campo y las retenciones

Por su parte, Fernando Cozzi, presidente de Cargill Argentina, vinculó los planes de inversión del sector agroindustrial con la continuidad de la reducción de los derechos de exportación.

El ejecutivo señaló que las inversiones anunciadas en el sector, por unos US$1.000 millones, están sustentadas en las expectativas de una rebaja y eventual eliminación de las retenciones.

“Si eso no ocurre por cambios de políticas, esto puede ser un desastre”, advirtió Cozzi.