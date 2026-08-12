Detuvieron a un hombre en Roca tras detectar que no tenía colocada la tobillera electrónica

El hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada en General Roca.

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada en General Roca luego de que la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) alertara sobre una irregularidad en el dispositivo que debía portar.

El dispositivo de monitoreo había sido reportado como apagado. El hombre fue localizado luego de un operativo policial y quedó aprehendido por orden de la Fiscalía.

El aviso se produjo cuando el sistema detectó que la tobillera electrónica figuraba apagada. Ante esta situación, personal de la Subcomisaría 69ª inició un operativo para localizar al hombre y verificar su situación.

Los efectivos se dirigieron inicialmente hasta el domicilio registrado en calle Colibrí. Sin embargo, pese a llamar en reiteradas oportunidades, nadie respondió.

Poco después, desde la UADME informaron que el dispositivo registraba actividad en inmediaciones de calle Defensa. Los policías se trasladaron hasta ese sector y realizaron distintas recorridas, aunque en un primer momento no lograron encontrarlo.

Lo encontraron tras saltar un paredón

Minutos más tarde, los uniformados recibieron información sobre la posible presencia del hombre en la zona interna de unos paredones.

A partir de ese dato, los efectivos intensificaron las recorridas por el sector hasta observar el momento en que el hombre regresaba hacia el domicilio. Según se informó, habría ingresado luego de saltar un paredón.

En ese momento los policías concretaron su aprehensión y constataron que no llevaba consigo la tobillera electrónica que debía utilizar para el monitoreo.

El hombre fue trasladado a la Subcomisaría 69ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes. Al ser consultado por los agentes, no habría brindado una explicación válida respecto de la ausencia del dispositivo ni sobre su paradero durante el tiempo en que permaneció fuera del domicilio.

La situación fue comunicada a la fiscal de turno de la Fiscalía N.º 2, quien dispuso que el hombre permaneciera aprehendido y que se iniciaran actuaciones por los delitos de daños y desobediencia.