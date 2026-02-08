Independiente le ganó a Platense y sumó su primer triunfo en el Apertura

Independiente derrotó a Platense por 1-0 y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura. Fue victoria del Rojo en Vicente López con gol de Santiago Montiel, para cortar la racha de tres empates al hilo. Por otro lado, se cortó el invicto del Calamar.

No fue el mejor partido del Rojo, que supo luchar ante un Platense combativo. Lo más destacable fue el orden defensivo y los puntos más altos del equipo de Avellaneda fueron Iván Marcone y Facundo Zabala.

El único festejo del partido llegó a los 18 minutos del complemento. Leonardo Godoy mandó un lateral al área, Gabriel Ávalos la peinó y Montiel la punteó para darle los tres puntos al equipo de Gustavo Quinteros. Luego de una revisión en el VAR, se convalidó el tanto y hubo disturbios luego de un polémico festejo.

La mas clara del Calamar fue a los 11 del segundo tiempo. Luego de un centro desde la izquierda de Gauto, Fedorco cabeceó contra su propio arco y la pelota se estrelló contra el travesaño. El central del Rojo casi abre el marcador de carambola.

Independiente pudo aumentar el marcador en la última del partido. Luciano Cabral quedó mano a mano con Borgogno, definió de derecha y el remate pegó en el palo.

Con el triunfo, Independiente se ubica 7° en la zona A con 6 puntos, mientras que Platense está 4° con 7 unidades. En la próxima fecha, el Rojo recibirá a Lanús y Platense visitará La Bombonera para medirse frente a Boca.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Guido Mainero; Franco Zapiola, Juan Gauto, Leonardo Heredia.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala. Lautaro Millán; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.