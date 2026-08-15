Independiente ya tiene nuevo DT: Jadson Viera reemplazará a Gustavo Quinteros

Independiente ya tiene nuevo entrenador: Jadson Viera fue confirmado como el reemplazante de Gustavo Quinteros, quien dejó su cargo luego de la goleada 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

El técnico brasileño nacionalizado uruguayo asumirá el martes, luego de la visita a Lanús, que será dirigida de manera interina por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, y tendrá el desafío de recuperar a un equipo que atraviesa un momento complicado.

Viera, de 45 años, firmará contrato hasta diciembre de 2026. La duración del vínculo está relacionada con el calendario institucional: en diciembre finalizará la gestión de Néstor Grindetti y se llevarán a cabo las elecciones en el club. De esta manera, la próxima conducción tendrá la posibilidad de decidir sobre la continuidad del entrenador.

El nuevo técnico se encontraba sin club luego de su paso por Nacional de Montevideo, donde dirigió 12 partidos oficiales entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese período consiguió el Campeonato Uruguayo 2025, aunque posteriormente dejó el cargo tras un mal comienzo de temporada.

La experiencia de Jadson Viera

Antes de llegar al conjunto uruguayo, Viera construyó buena parte de su recorrido como entrenador en Boston River, donde estuvo entre 2023 y 2025. Allí logró el tercer puesto del Campeonato Uruguayo y la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, competencia en la que se enfrentó justamente al Rojo en la fase de grupos.

Además, el flamante entrenador conoce el fútbol argentino desde su etapa como futbolista. Defendió la camiseta de Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2007. Luego, en 2018, inició su carrera como ayudante de Alexander Medina, con quien trabajó en Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez.

Ahora tendrá su primera experiencia al frente de un equipo del fútbol argentino. Viera fue el elegido para suceder a Quinteros y tendrá contrato hasta fin de año, en una etapa que estará marcada tanto por el rendimiento del equipo como por el proceso electoral que definirá el futuro institucional del club.