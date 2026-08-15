River vs. Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

River Plate recibirá a Argentinos Juniors este domingo desde las 18 en el estadio Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Facundo Tello y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El Millonario atraviesa un presente muy complicado: comenzó la segunda mitad del año con cinco derrotas consecutivas y marcha último en la Zona B, pero buscará su primera victoria ante el Bicho después de una semana completa de entrenamientos, producto de la postergación de la visita a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Eduardo Coudet, que obtuvo el respaldo del presidente Stefano Di Carlo y del capitán Nicolás Otamendi durante la semana, realizaría un solo cambio respecto del once que salió desde el comienzo frente a Tigre el sábado pasado.

Se viene el debut de Almada en River

Quien ingresará en el equipo es Thiago Almada. El «Guayo» tuvo su primer entrenamiento en River Camp el lunes, quiere estar presente en el duelo de este domingo y reemplazaría a Tomás Galván en el once inicial, en lo que sería su debut con la camiseta de River. En la mitad de la cancha acompañaría a Aníbal Moreno y Tobías Andrada, quien hizo su estreno ante el Matador.

De esta manera, Coudet repetiría los otros nombres. Santiago Beltrán será el arquero y la línea de cuatro defensores estaría compuesta por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega.

Por último, la delantera la compondrían Joaquín Freitas por el costado derecho, Lucas Beltrán como centrodelantero y Ángel Correa más suelto, aunque tirado hacia la banda izquierda.

Además, es probable que Coudet recupere un jugador para el duelo ante el Bicho, que marcará el inicio de una exigente seguidilla entre Clausura y Sudamericana. Se trata de Mauro Arambarri, que dejó atrás su esguince en el tobillo derecho y probablemente vaya al banco de los suplentes. A su vez, se espera que Sebastián Driussi y Marcos Acuña se reincorporen a la convocatoria el miércoles frente a Independiente Santa Fe.

Del otro lado estará el duro Argentinos Juniors de Nicolás Diez, líder de la Zona B y único equipo con puntaje ideal en el Clausura. El Bicho ganó sus cuatro partidos frente a Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y Racing, al que derrotó en la última fecha.

En cuanto a la formación, se espera que el entrenador mantenga la base del equipo que derrotó a la Academia en La Paternal, con muchas probabilidades de repetir el mismo once. El Bicho buscará estirar su invicto en una cancha en la que solo ganó uno de los últimos doce encuentros que disputó.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 18:00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Monumental.