Manuel Adorni anunció al nuevo secretario de Comunicación y Prensa tras la salida de Lanari: quién es

El jefe de Gabinente, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari.

El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

«En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa», expresaron a través de un comunicado la Oficina del Presidente para presentar al nuevo funcionario.

Desde el Gobierno indicaron que Fernández es «especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión». Desde 2023, se desempeñó frente al área de comunicación de la petrolera estatal.

Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.



Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

«Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido», concluyeron.

Noticias Argentinas.

Siguen los cambios en el área de comunicación del Gobierno en medio del caso Adorni

Fernández trabajará de manera coordinada con el flamante vocero presidencial, el oriundo de La Pampa Adrián Ravier. Según precisó Infobae, el nuevo funcionario patagónico tomó la decisión de presendir de Javier Lanari -con un vínculo cercano a Karina Milei- en una reunión en conjunto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, publicó Adorni en X.

El nuevo vocero tiene una buena relación con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y uno de sus principales desafíos será mejorar el vínculo con la prensa acreditada, que padece distintas restricciones desde el pasado 4 de mayo para circular por los pasillos de Casa Rosada.