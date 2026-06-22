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Partido demorado por tormenta: con un golazo de Mbappé, Francia le gana a Irak por 1 a 0

El encuentro se disputa bajo un intenso diluvio en el estadio de Filadelfia.

Redacción

Por Redacción

(AP). Mbappé no le quiere perder pisada a Messi en la lista de goleadores.

(AP). Mbappé no le quiere perder pisada a Messi en la lista de goleadores.

Tal como se esperaba, la Selección de Francia domina a voluntad su encuentro ante Irak, por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo, con una cómoda victoria parcial al término del primer tiempo en el estadio de Filadelfia.

El inicio del complemento se encuentra demorado por la fuerte tormenta que se desató promediando el lapso inicial y ante un posible pronóstico de actividad elétrica. En estos casos, tal como anunció la FIFA, se activa inmediatamente un protocolo de seguridad y se detiene la actividad en cancha.

Si bien los Galos ganan por la mínima (les falta cristalizar sus chances), luego de un golazo de Kylian Mbappé, los últimos finalistas son ampliamente superiores a los asiáticos, producto de una clara jerarquía individual y colectiva.

Luego de varios avisos, los campeones del mundo pasaron a ganarlo a los 13 minutos, con un golazo de Mbappé desde afuera del área. Luego de una serie de rebotes, el delantero lanzó un zurdazo que venció fácilmente las manos de Ahmed Basil.

El combinado iraquí intentó y logró tenues aproximaciones al área rivales, con dos remates de Ali Al Hamadi que lejos estuvieron de inquietar el arco de Mike Maignan.

Hubo una más para Mbappé, a los 39 minutos, que cada vez que el balón pasó por sus pies generó desequilibrio y posibilidad de gol para el combinado francés. En esta ocasión, su remate no generó mayor peligro.

El delantero, que afronta su partido N°118 con la camiseta de Francia, no le quiere perder pisada al argentino Lionel Messi en la carrera por ser el máximo goleador. Con el tanto anotado, llegó a los 15 goles mundialistas.

(Actualización en vivo)


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Tal como se esperaba, la Selección de Francia domina a voluntad su encuentro ante Irak, por la segunda fecha del Grupo I de la Copa del Mundo, con una cómoda victoria parcial al término del primer tiempo en el estadio de Filadelfia.

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