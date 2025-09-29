Inolvidable: Deportivo Viedma se consagró campeón de la Liga Federal Formativa U21

En una jornada histórica y con el polideportivo Ángel Cayetano Arias colmado, Deportivo Viedma se consagró campeón de la Liga Federal Formativa U21 2025 de básquet, tras imponerse en la gran final sobre Chamical de La Rioja por un contundente 84-64. El equipo de la capital rionegrina aprovechó al máximo la localía en el Final Four y cuando sono la chicharra se destató la fiesta.

El encuentro decisivo se vivió a pleno, con una hinchada que alentó sin parar, generando un marco imponente. Y en el parqué, los jugadores mostraron carácter y jerarquía en los momentos clave. Se recuperaron de un arranque con dudas, pero después lo cerraron con mucha tranquilidad.

Los festejos fueron interminables en la capital rionegrina.

Dudas en el arranque, rápida reacción

El elenco riojano tuvo un arranque soñado y llegó a sacar 16 de luz, pero Viedma no bajó los brazos, pasó al frente antes del cierre del primer tiempo y fue un vendaval en la segunda mitad. Joaquín Petre tuvo su noche soñada, con 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, para erigirse como el indiscutido MVP.

Petre fue el líder de la reacción y la gran figura de la noche.

Chamical aprovechó el envión de la enorme victoria de la semi, se quedó con el primer cuarto (23-18) y metió un parcial de 11-0 al arrancar el segundo. Hasta ahí fue un recital de los riojanos liderados por Valentín Ojeda. Pero lejos de amedrentarse, Viedma sacó pecho y encaminó una remontada que incluyó una ráfaga de 20-3 en cinco minutos para pasar al frente por la mínima justo antes del entretiempo.

Segundo tiempo perfecto

A la vuelta de los vestuarios, el local no perdonó. Liderado por Petre, Depo se aferró al liderazgo y aumentó la ventaja din parar. Cerró el tercero 64-49 gracias a un parcial que ganó por 26-12 y ahí empezó a liquidar la historia. En el último, manejó los tiempos y fue oportuno a la hora de apagar los intentos de remontada de su rival. El dueño de casa se quedó con el partido y se consagró campeón invicto del certamen nacional de clubes, donde atravesó cinco etapas, con 13 victorias en igual cantidad de presentaciones.

Petre, que seguramente tendrá muchos minutos en la Liga Argentina que se viene, fue la gran figura del juego con una línea estadística que rozó el triple-doble: 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para 41 de valoración. Su tarea estuvo bien acompañada por el trabajo de Alfredo Ventura en la pintura, autor de 15 puntos y 13 tableros. Francisco Pereyra aportó 13 unidades con tres triples en el ganador. En Chamical no alcanzó el brillante trabajo del interno Valentín Ojeda, quien finalizó con 26 unidades y 11 rebotes.

San Martín (MJ) se subió al podio

San Martín de Marcos Juárez venció a Racing Club de Avellaneda en el partido por el tercer puesto y se subió al podio. El quinteto cordobés se impuso por 95-76, con un gran despliegue ofensivo que le permitió irse al descanso arriba por 53-40.

El equipo cordobés terminó en el tercer lugar. (Prensa CAB)

A pesar del intento de remontada de la Academia en el tercero, San Martín lo liquidó en el último con un parcial de 23-15. Francisco Secco fue el más destacado del ganador con 30 puntos, bien acompañado por los 18 de Germán Molina. En Racing, que finalizó cuarto, Luca Gagliardi aportó 17 unidades.