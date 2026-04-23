Feminicidio de Carolina Flores: video revela detalles escalofriantes y la inacción de las autoridades

Carolina Flores: los puntos clave del feminicidio de la exreina de belleza en Polanco.-

El feminicidio de Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, ha conmocionado a la opinión pública tras los hechos ocurridos el pasado 15 de abril 2026 en un departamento de la colonia Polanco.

La joven de 27 años fue hallada sin vida con impactos de bala en el cráneo y el tórax, en un crimen que inicialmente fue tipificado como homicidio doloso antes de ser reclasificado bajo protocolos de perspectiva de género.

La difusión de grabaciones internas y la situación de fuga de la principal sospechosa mantienen el escrutinio sobre la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Femicidio de Carolina Flores: la evidencia en video y la sospecha sobre Erika Herrera

Un monitor de seguridad instalado en la vivienda captó secuencias determinantes sobre el feminicidio de Carolina Flores.

El ataque : en las imágenes se observa a Carolina Flores dirigiéndose a una habitación seguida por su suegra, Erika María Herrera ; posteriormente se escuchan detonaciones y gritos .

: en las imágenes se observa a dirigiéndose a una habitación seguida por su suegra, ; posteriormente se escuchan . La confesión : tras los disparos, se escucha al esposo de la víctima, Alejandro Sánchez , cuestionar a su madre, quien responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

: tras los disparos, se escucha al , cuestionar a su madre, quien responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”. Pruebas periciales: la necropsia reveló que el cuerpo de Carolina Flores presentaba 12 impactos de bala, distribuidos equitativamente entre la cabeza y el tórax.

Contradicciones y la denuncia tardía por el feminicidio de Carolina Flores

Uno de los puntos más cuestionados por la familia de la víctima es el tiempo transcurrido hasta el inicio de las diligencias oficiales.

Dilación : la denuncia formal por el feminicidio de Carolina Flores fue presentada por Alejandro Sánchez hasta el 16 de abril, un día después del crimen.

: la denuncia formal por el fue presentada por Alejandro Sánchez hasta el 16 de abril, un día después del crimen. Justificación : el esposo argumentó que retrasó la denuncia para priorizar los cuidados de su hija de ocho meses y evitar que la menor fuera enviada a una casa hogar mientras él era investigado.

: el esposo argumentó que retrasó la denuncia para priorizar los cuidados de su hija de ocho meses y evitar que la menor fuera enviada a una casa hogar mientras él era investigado. Reacción familiar: Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, cuestionó cómo su yerno pudo permanecer en el departamento con el cuerpo de su hija durante horas antes de dar aviso a las autoridades.

Femicidio de Carolina Flores: situación legal y búsqueda de la sospechosa

Actualmente, las autoridades de la Ciudad de México mantienen una búsqueda activa para dar con el paradero de la presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores.