¡Intacta! A los 44 años, Serena Williams logró vencer en su vuelta al circuito profesional

A casi cuatro años de su último encuentro oficial (exactamente pasaron 1376 días), la estadounidense Serena Williams volvió a disputar un partido de tenis en el circuito profesional de la WTA.

A sus 44 años, la ex N°1 del planeta se presentó en el torneo de Queen’s (Londres), preparatorio de Wimbledon, y debutó con victoria junto a la canadiense Victoria Mboko (9° en singles) en el cuadro de dobles.

La dupla norteamericana derrotó por 7-6 (2) y 6-2, en una hora y media de juego, a la pareja que conforman Erin Routliffe y Nicole Melichar-Martinez, logrando así el pasaje a los cuartos de final del WTA 500 sobre césped.

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



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En dicha instancia cruzarán con las ganadoras del cruce que protagonizarán Leylah Fernandez- Laura Siegemund y Alexandra Panova-Demi Schuurs.

A pesar de la inactividad, Serena, ovacionada permanentemente por la multitud presente en el estadio, se mostró en gran nivel y con su habitual repertorio de juego agresivo. El mismo que la llevó a ganar un total de 23 títulos de Grand Slam.

La última presentación de la menor de las hermanas Williams había sido en la tercera ronda del US Open 2021, con derrota ante Ajla Tomljanovic por 7-5, 6-7 y 6-1.