Por qué la ONU advierte por la intensificación de El Niño y su posible impacto en la Argentina

La ONU advierte por la intensificación del fenómeno de El Niño y su impacto en la Argentina.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño se está intensificando rápidamente en el Pacífico tropical y que su evolución podría incrementar la probabilidad de olas de calor, lluvias intensas, sequías y otros eventos meteorológicos extremos en diferentes regiones del planeta.

El organismo, dependiente de las Naciones Unidas, informó que las condiciones de El Niño ya se establecieron y que los modelos climáticos prevén una rápida evolución hacia un episodio de mayor intensidad durante el trimestre julio-septiembre de 2026.

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones actuales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) son consistentes con una fase cálida. Además, los modelos climáticos indican una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Qué efectos podría tener El Niño en la Argentina

Los impactos de El Niño no son iguales en todas las regiones y dependen de factores como la intensidad y duración del evento, la época del año y su interacción con otros patrones de variabilidad climática.

En la Argentina, el fenómeno suele favorecer un aumento de las precipitaciones en el Litoral, la región de la Cuenca del Plata y sectores del centro del país. Esto puede elevar el riesgo de crecidas de ríos, anegamientos e inundaciones, especialmente cuando las lluvias se producen de manera persistente o con gran intensidad.

En otras regiones, los efectos pueden ser diferentes. En Cuyo, por ejemplo, un aumento de las precipitaciones podría contribuir a mejorar las condiciones de sequía, aunque el impacto dependerá de la evolución del fenómeno y de las condiciones climáticas locales.

La OMM aclaró que los pronósticos asociados a El Niño deben interpretarse junto con otros factores regionales y locales, ya que el fenómeno no determina por sí solo las condiciones meteorológicas de cada zona.

El Niño y el cambio climático

El Niño y el cambio climático son fenómenos diferentes. El primero forma parte de la variabilidad natural del sistema climático y se origina por la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial.

El cambio climático, en cambio, está vinculado al aumento sostenido de la temperatura global debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Sin embargo, ambos procesos pueden combinar sus efectos. El calentamiento global puede aportar más energía y humedad al sistema climático, mientras que El Niño modifica los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas partes del mundo.

“El Niño no solo está llamando a nuestra puerta: ya está dentro de la casa y está subiendo la temperatura. Y esto es apenas el acto de apertura. El Niño se está fortaleciendo y añade combustible a un planeta que ya arde bajo domos de calor abrasadores, incendios forestales apocalípticos y mares con temperaturas récord. Los combustibles fósiles están avivando las llamas de esta crisis. Su expansión debe detenerse. Más carbón, petróleo y gas conducirán a un futuro aún más inflamable”, declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que la evolución del fenómeno requiere medidas de preparación y monitoreo para reducir sus posibles impactos.

“Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano”, afirmó.

La OMM remarcó que los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana son herramientas fundamentales para que los gobiernos y las comunidades puedan anticipar riesgos y planificar medidas de prevención.