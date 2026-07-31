Crisis migratoria en Ceuta: qué se sabe de la llegada masiva de 60.000 personas desde Marruecos

La llegada de cerca de 60.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, generó una de las mayores crisis migratorias y diplomáticas recientes para el Gobierno de España. La situación provocó tensiones con Marruecos, movilizó a las autoridades europeas y abrió un nuevo debate sobre el control fronterizo.

Qué hay detrás de la crisis en Ceuta

Según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, unas 60.000 personas ingresaron al territorio en los últimos días, una cifra equivalente al 70% de la población habitual de la ciudad autónoma, que cuenta con unos 84.000 habitantes en apenas 18,5 kilómetros cuadrados.

Durante los cruces masivos, 34 personas murieron en una avalancha, según informó el funcionario. El Gobierno español aseguró que cerca de 48.000 migrantes ya habían regresado a Marruecos.

La magnitud del movimiento superó ampliamente la crisis de mayo de 2021, cuando unas 12.000 personas llegaron a Ceuta en apenas dos días. Especialistas en el Magreb señalaron que las fuerzas de seguridad marroquíes habrían permitido los cruces al no impedir el avance hacia la frontera.

El presidente español, Pedro Sánchez, calificó la situación como una “violación y ataque a la integridad territorial”, mientras analistas apuntaron a distintos factores detrás del fenómeno. Entre ellos mencionaron una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las llamadas “devoluciones en caliente”, además de posibles motivaciones vinculadas a cambios en la política migratoria española.

Otra hipótesis sostiene que Marruecos utilizó la crisis como una herramienta de presión diplomática para reclamar una negociación sobre Ceuta y Melilla, territorios cuya soberanía reivindica desde su independencia en 1956.

La crisis también tuvo impacto en Europa. Italia anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación con España, una medida cuestionada por Madrid y por expertos legales. Francia, Reino Unido y Portugal expresaron su apoyo a España y reforzaron los controles en sus fronteras.

La Unión Europea enfrenta ahora el desafío de responder a una crisis que volvió a poner en primer plano el debate sobre migración y seguridad fronteriza.

Con información de AFP