La demanda de dólares se mantuvo alta: las personas compraron US$ 2.821 millones en junio

Una de las preocupaciones del mercado es la voracidad de los argentinos por la compra de dólares, máxime cuando se acerca un período electoral. Esa inclinación volvió a repetirse en junio, mes en el que las personas humanas compraron U$S 2.821 millones. De esta forma, a lo largo del primer semestre se quedaron con U$S 16.854 millones.

Los analistas económicos siguen de manera especial este indicador dado que una aceleración en el ritmo de compras puede complicar el plan financiero del Gobierno.

El informe de Balance Cambiario que este viernes publicó el Banco Central registra compra de billetes para atesoramiento por U$S 2.015 millones en el mes. A su vez hubo giros de divisas al exterior sin fines específicos, por U$S 430 millones. Asimismo, los egresos netos vinculados a servicios (por ejemplo pagos con tarjetas de turismo) demandó U$S 567 millones.

Durante junio, 1,5 millones de personas físicas realizaron compras brutas de billetes en la plaza formal por un monto total de U$S 2.443 millones. En contraposición, aproximadamente 715.000 individuos vendieron moneda extranjera por U$S 428 millones brutos, lo que arrojó el saldo neto comprador de U$S 2.015 millones.

Respecto del destino de los U$S 2.000 millones netos operados en billetes y divisas sin fines específicos durante junio, las estimaciones del organismo emisor indican que U$S 800 millones se canalizaron hacia depósitos en el sistema financiero local, U$S 500 millones incrementaron la posición de activos externos de los residentes (colchón) y U$S 700 millones fueron entregados a las entidades financieras para la cancelación de saldos por consumos con tarjetas de crédito en el exterior.

En la comparación semestral, la demanda neta de divisas por parte de personas humanas mostró un incremento del 25,8% frente a igual período de 2025.

Entre enero y junio de 2025, el acumulado de compras netas de este sector había sido de U$S 13.401 millones, impulsado por el proceso de flexibilización y el levantamiento de restricciones cambiarias. En el plano interanual mensual, el egreso neto total por personas humanas en junio de 2026 (USD 2.821 millones) resultó inferior al registrado en junio de 2025, cuando la demanda neta total había alcanzado U$S 4.357 millones. En aquel mes de 2025, la compra neta de billetes y transferencias de divisas de personas físicas había alcanzado un nivel pico de U$S 3.900 millones, impulsada por la salida del esquema de controles cambiarios.

A nivel mensual consecutivo, el registro de compras de billetes por U$S 2.015 millones en junio representa un avance respecto de los U$S 1.886 millones contabilizados en mayo de 2026, los U$S 2.363 millones de abril y los U$S 1.782 millones de marzo del corriente año.