Figueroa firmó el acuerdo salarial con ATE y UPCN y destacó que «es el mejor del país»

El gobernador Rolando Figueroa firmó este viernes los nuevos acuerdos salariales con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que regirán entre julio de 2026 y junio de 2027.

El Gobierno de Neuquén acordó una nueva pauta salarial

Durante el acto realizado en la Casa de Gobierno, el mandatario aseguró que se trata de «el mejor acuerdo salarial de la República Argentina» y sostuvo que representa «el mayor esfuerzo que puede hacer el Gobierno» para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Las actas fueron suscriptas junto a los secretarios generales de ATE, Carlos Quintriqueo, y de UPCN, Luis Querci. El acuerdo también alcanzará al sector pasivo y a la Policía del Neuquén.

Figueroa destacó que el entendimiento fue posible gracias a una administración «eficiente, moderna y que no derrocha sus recursos», al tiempo que remarcó la importancia de mantener un «Estado presente» que garantice servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Entre los principales puntos del acuerdo figura la actualización de los salarios por inflación mediante un índice combinado que tomará en partes iguales el IPC de Neuquén y el del Indec. Las revisiones se aplicarán en octubre de 2026, enero, abril y julio de 2027.

Además, se establecieron dos pagos extraordinarios no remunerativos: uno de 410.000 pesos en septiembre de 2026 y otro de 480.000 pesos en enero de 2027, ambos extensivos a los jubilados en los términos previstos por la legislación vigente.

El convenio también contempla aumentos adicionales del 4% en noviembre de 2026 y del 3% en enero de 2027, por encima de la actualización por inflación, con el objetivo de que los salarios superen el avance del costo de vida.

Otro de los ejes del acuerdo es la creación de un salario mínimo de bolsillo de 1.560.000 pesos para trabajadores de distintos escalafones con una carga horaria mínima de 35 horas semanales, beneficio que comenzará a regir desde agosto de 2026.

Asimismo, se actualizarán por inflación las asignaciones familiares, se mantendrán compensaciones por ropa de trabajo y se conformarán mesas técnicas para avanzar en carreras administrativas, negociaciones sectoriales y la implementación de mejoras en municipios sin coparticipación y comisiones de fomento.