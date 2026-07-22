Quién era el funcionario argentino que murió tras descompensarse en un aeropuerto de Estados Unidos

Un funcionario argentino murió en Estados Unidos y la noticia generó gran repercusión, sobre todo en Santa Fe donde cumplía sus funciones como uno de los secretarios del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia.

El funcionario de 67 años, falleció en un aeropuerto tras sufrir un paro cardíaco cuando se preparaba para abordar el vuelo de regreso al país con su familia.

Quién era el funcionario que murió

El funcionario se llamaba Gabriel Real. Nació en Firmat y gran parte de su carrera política se desarrolló en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia.

Según los registros, su último mandato fue entre 2019 y 2023, cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo.

Luego de ese periodo, fue reclutado por el gobernador Maximiliano Pullaro quien lo designó como secretario de Asuntos Legislativos. De esta forma empezó a colaborar con la gestión actual bajo el ala del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

En paralelo, el abogado se anotó entre los candidatos a convencionales reformadores de la Constitución de Santa Fe el año pasado. En 2024 había sido reelecto como secretario general del Partido Demócrata Progresista en la provincia.

El gobernador Pullaro despidió a Real con un mensaje publicado en su cuenta de X: «Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista».

A estos mensajes se sumó el de la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes; el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini; el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón; el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella; y el senador provincial de la UCR, Felipe Michlig. Todos lamentando el fatal desenlace.