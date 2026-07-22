Emboscada a Tigre en Uruguay: la cronología de la agresión a los micros de los hinchas

Lo que comenzó como una noche inolvidable para Tigre por su contundente triunfo frente a Nacional terminó convertido en una pesadilla. Luego de imponerse 3-0 en el Gran Parque Central por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, la caravana de micros que trasladaba a los hinchas del Matador fue atacada a tiros en Montevideo.

El violento episodio ocurrió en la zona de ruta 1 y Camino Cibils, cuando desde una moto efectuaron diez disparos que destrozaron los vidrios de los vehículos. “Hay un herido de bala en pierna y pie”, informó en X el periodista Juan Pablo Romero, del diario El País de Uruguay. El joven fue trasladado a un centro médico.

La previa: una provocación antes del partido

Antes del partido, algunos jugadores de Tigre exhibieron una bandera con la frase: «Campeones son los que nunca se rinden… Gracias selección», luego de que la Conmebol autorizara a los clubes argentinos que disputaban los playoffs a portar un paño en homenaje al seleccionado nacional.

Tras el encuentro, además, desplegaron una bandera de las Islas Malvinas, igual a la utilizada por la Selección Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, y festejaron con sus hinchas al grito de: «El que no salta es un inglés».

Los jugadores de Tigre festejaron con la bandera de “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” después de ganarle 3-0 a Nacional en Uruguay.



“EL QUE NO SALTA, ES UN INGLÉS”. 😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/BCxtaiyd8c — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 22, 2026

Por su parte, Nacional calentó el clima en el Gran Parque Central al hacer sonar por los altoparlantes «Superestrella», la canción de Aitana que acompañó a la selección de España durante el Mundial 2026 y que fue interpretada como una burla hacia Argentina tras la final ganada por los europeos.

Tigre pisó fuerte en Montevideo

Lejos de verse afectado por el contexto, el equipo de Diego Dabove protagonizó una actuación sobresaliente. Jalil Elías abrió el marcador en el primer tiempo, Ignacio Russo amplió la ventaja antes del descanso y, ya en el complemento, Elías Cabrera selló el 3-0 definitivo. La expulsión de Bruno Zuculini terminó de complicar a Nacional, que nunca encontró respuestas.

Con la goleada consumada, los hinchas argentinos abandonaron el estadio en un clima de festejo y con una importante ventaja de cara a la revancha en Victoria.

Luego del triunfo, el club respondió a la provocación previa con una publicación en sus redes sociales. «Tranquilos, la música la puso la gente del Matador«, escribió Tigre junto a imágenes de la victoria en Montevideo.

La emboscada a la salida de Montevideo

Horas después del encuentro, una caravana integrada por alrededor de 15 micros emprendió el regreso hacia Colonia para cruzar a Buenos Aires.

Cuando circulaban por la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, en las afueras de Montevideo, los colectivos fueron interceptados y recibieron una ráfaga de disparos desde una motocicleta. Según los primeros reportes, se efectuaron cerca de diez disparos que destrozaron los vidrios de varios vehículos.

🚨 ASÍ QUEDÓ EL MICRO DE HINCHAS DE #TIGRE TRAS EL ATAQUE DE SIMPATIZANTES DE #NACIONAL



🎥 Se conocieron más imágenes de lo que fue la balacera de los barras del #Bolso y que dejaron al menos dos heridos pic.twitter.com/whUMxJ2NmA — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 22, 2026

La balacera dejó un simpatizante herido. Inicialmente se informó que había recibido un disparo en una pierna y un pie. Más tarde, el presidente de Tigre, Martín Suárez, precisó que la bala ingresó por un brazo y también le fracturó un dedo.

«Fue una desgracia con suerte. Cinco centímetros más arriba y la bala le pegaba en la cabeza. El riesgo de muerte hubiera sido máximo», aseguró Suárez en ESPN.

El comunicado de Tigre tras las agresiones

El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay.

Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires.

Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud.

Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente.

Cuándo es el partido de vuelta

El partido de vuelta se disputará el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna, desde las 19 (hora argentina). El ganador del cruce enfrentará en octavos de final a Montevideo City Torque, que clasificó directamente a dicha instancia tras adjudicarse el primer puesto del Grupo F, por encima de Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.