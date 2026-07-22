Indignación en el club CECAP: robaron la bomba de riego a solo 15 días de haberla instalado

Un duro e indignante episodio sufrió el club CECAP de General Roca. El equipo de formativas y que compite en la Liga Confluencia denunció la sustracción de una bomba de agua, instalada días antes.

Delincuentes sustrajeron la bomba trifásica de riego de 5,5 HP que había sido colocada en el predio tan solo 15 días atrás. La situación genera un enorme perjuicio económico para la institución, ya que el equipamiento ni siquiera había terminado de ser cancelado.

Indignación en el club CECAP: pidieron la colaboración de los vecinos para descubrir a los culpables

La institución se destaca en la ciudad por llevar adelante un proyecto que trasciende lo deportivo, enfocado en el fútbol infantil desde un modelo con fuertes reglas contra la violencia y el bullying, a base de las familias se lograron adquirir ciertos productos y herramientas fundamentales para el predio.

Desde la comisión directiva del club expresaron su profunda impotencia y bronca ante este hecho vandálico que frena el avance de las obras en el lugar. Sin embargo, a través de un mensaje dirigido a todas las familias de la comunidad, remarcaron la determinación de no bajar los brazos y continuar buscando apoyos y recursos que permitan adquirir un nuevo equipo a la brevedad.

Ante lo sucedido, desde la institución apelan a la solidaridad de los vecinos y de toda la comunidad futbolera de la región. Se solicita a quienes vean publicada en redes sociales o plataformas de compraventa una bomba de riego de esas características (trifásica de 5,5 HP) que den aviso inmediato al club para intentar dar con el equipo sustraído.