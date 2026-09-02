Isack Hadjar no se recuperó a tiempo y Liam Lawson vuelve a ser titular en Red Bull

El equipo Red Bull de Fórmula 1 confirmó que el francés Isack Hadjar no competirá este fin de semana en el Gran Premio de Italia en Monza, por lo que su lugar en la segunda butaca del team austríaco será ocupado nuevamente por el neozelandés Liam Lawson.

El piloto Galo se lesionó una de sus muñecas mientras practicaba boxeo en el parate de verano de la F1, motivo por el cual debió afrontar un período de recuperación de varias semanas. Ello lo privó de competir en la vuelta de la máxima en Zandvoort, y ahora nuevamente en el mítico trazado de Monza.

Lawson, titular en Racing Bulls, sustituyó al francés en el Red Bull RB22, en lo significa su segunda experiencia en el equipo principal del team austríaco tras su fugaz y opaca experiencia de la temporada pasada, con apenas dos competencias disputadas.

Ahead of the weekend in Monza, an update from the Team 💙



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Por otra parte, su lugar en el VCARB 03 de Racing Bulls será ocupado otra vez por el japonés Yuki Tsunoda, desplazado este año de Red Bull por Hadjar (pasó a ser piloto de reserva), que se mostró a tono con los nuevos reglajes técnicos que la F1 presentó este año.

Sobre la ausencia de Hadjar, Red Bull declaró: «Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack continúa mostrando una evolución alentadora tras la lesión en la muñeca que sufrió durante el receso de verano. El equipo sigue de cerca su rehabilitación y no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competición, al tiempo que le desea una pronta recuperación».

Tanto Lawson como Tsunoda cumplieron con las expectativas siendo sustitutos en el GP de Países Bajos. El neozelandés arribó 7° y sumó puntos, mientras que el nipón quedó 11° y a las puertas de quedarse con la última unidad, resultado más que aceptable tras el largo tiempo sin competir.