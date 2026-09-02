Provincia donará a Bariloche tierras fiscales para generar 68 lotes sociales

Un predio de seis manzanas en el barrio El Maitén, en inmediaciones de la avenida Juan Herman de Bariloche y a solo 2 kilómetros de la Circunvalación, que quedó como tierras fiscales desde hace muchos años, será donado por el gobierno provincial a la municipalidad de Bariloche para generar 68 lotes sociales.

El trámite está en la Legislatura y la donación sin cargo por parte de la Provincia está incluida en el temario de la sesión de este jueves. Llega con dictamen mayoritario del Plenario de Comisiones que esta semana abordó la propuesta remitida por el gobernador Alberto Weretilneck, con acuerdo de ministros.

El predio es un remanente que está a nombre de la Provincia -escriturado en los últimos meses- como tierras fiscales que quedó de la liquidación de bienes de una cooperativa emplazada en el lugar.

El municipio tenía un plan de realizar un planteo urbanístico y así surgió el compromiso del Gobierno de ceder esta fracción, según consta en la nota de solicitud del intendente Walter Cortés remitida a fines de junio.

El lugar está identificado catastralmente con la nomenclatura 19-2-K-014-01, matrícula Nº 19-42090, según plano registrado en la Gerencia de Catastro bajo el número 621/2005 y la cesión será a título gratuito al municipio con la condición de concretar el loteo y adjudicación en un plazo de 24 meses, según explicó la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, que defendió el proyecto ante los legisladores en comisión y tiene expectativas de su aprobación.

Se trata de 39.009 m2 en seis manzanas sobre los que el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social elaboró un planteo urbanístico, con parámetros e indicadores urbanísticos correspondientes.

El municipio requiere de esa donación previa para luego avanzar en el Concejo Deliberante con el planteo urbanístico, el fraccionamiento y la adjudicación a los beneficiarios.

“Detrás de esos 68 lotes hay 68 familias que esperan poder construir su hogar en Bariloche con la certeza jurídica que solo otorga el título de propiedad. Son familias que aguardan la posibilidad concreta de acceder a tierra urbanizada a valor social. La demora en la transferencia es, para ellas, la demora en comenzar una nueva etapa de su vida”, argumentó el intendente en su nota en la que pidió al gobernador la cesión.