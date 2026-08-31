Joaquín Freitas se despidió de River Plate: «Disfruté mucho de la gente y del club»

La sorpresiva salida de Joaquín Freitas de River Plate para incorporarse a Flamengo se confirmó pocas horas antes del triunfo del equipo de Leonardo Ponzio por 3-2 ante Banfield. El delantero de 19 años fue transferido al club brasileño en una operación de 15 millones de dólares por el 80% de su pase.

Con solo 30 partidos disputados, y menos de un año después de su debut (disputó 16 minutos en el empate sin goles contra Vélez), el delantero surgido de Acassuso ya viajó a Brasil para incorporarse a su nuevo club.

Antes de partir, Freitas repasó su breve recorrido por River y destacó la experiencia vivida durante esos meses. «Fue todo muy positivo, disfruté mucho de la gente, del club, de todo. Estoy muy agradecido y ahora voy a disfrutar de esta oportunidad, que es algo que salió muy rápido», expresó.

El joven también tuvo palabras de agradecimiento para Eduardo Coudet, quien le dio continuidad después de que Marcelo Gallardo lo hiciera debutar en River. «Con el Chacho estoy súper agradecido. Él y su cuerpo técnico siempre se portaron 10 puntos conmigo. Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero siempre mi intención fue jugar, sumar desde donde me tocara y, si así lo veía el técnico, era porque veía que me podía desarrollar en esa posición. Entonces yo estaba tranquilo», señaló.

Freitas y su nuevo desafío en Flamengo

En Flamengo, el delantero buscará ganarse un lugar y sumar minutos, aunque dejó en claro que está dispuesto a adaptarse a distintas posiciones. «De lo que toque. Vengo para sumar. Si puede ser de delantero, va a ser ahí. Si no, de extremo o de volante, pero siempre para sumar», afirmó.

Sobre sus objetivos para esta nueva etapa, Freitas apuntó a una rápida adaptación y a conseguir protagonismo dentro del plantel brasileño. «Adaptarme lo más rápido posible, sumar los minutos que deseo, que tengo expectativa, y si se puede ganar un título, bienvenido sea», sostuvo.

Los números de Joaquín Freitas en River

Freitas disputó 29 partidos con River, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Su debut fue el 15 de noviembre de 2025, aunque ya había sumado minutos en Primera con Acassuso en 2023.