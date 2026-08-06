Kevin Castaño se va de River: préstamo a Atlético Mineiro y opción de compra

Kevin Castaño continuará su carrera en Atlético Mineiro. Según informó el periodista César Luis Merlo, River acordó la salida del mediocampista colombiano a préstamo por un año, con una opción de compra que se activará si se cumplen determinados objetivos, aunque por el momento no trascendieron las cifras oficiales de la operación.

El volante había quedado marginado de la consideración de Eduardo Coudet y formaba parte del grupo de futbolistas que no serían tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada. Además, no se había presentado al predio de Cantilo y la dirigencia riverplatense analizaba intimarlo por esa ausencia, aunque la negociación con el club brasileño terminó acelerando su salida.

Castaño había llegado al Millonario a comienzos de 2025 procedente de Krasnodar de Rusia, en una transferencia que superó los 15 millones de dólares. En ese momento se convirtió en la compra más cara de la historia del Millonario, aunque ese registro fue superado en este mercado de pases por las incorporaciones de Ángel Correa y Thiago Almada.

Su ciclo en Núñez estuvo lejos de las expectativas que había generado su contratación. Nunca logró consolidarse como titular, especialmente desde la llegada del «Chacho», y terminó perdiendo terreno dentro del plantel hasta quedar fuera de los planes del club para el segundo semestre.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en el fútbol brasileño. Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, disputa la Copa Sudamericana y se enfrentará a Bragantino en los octavos de final. Allí, el colombiano, que fue convocado por Néstor Lorenzo al Mundial 2026, buscará recuperar continuidad y protagonismo después de un paso frustrado por River.

Las salidas de River en este mercado de pases

Franco Armani: rescindió su contrato y se incorporó a Atlético Nacional.

rescindió su contrato y se incorporó a Atlético Nacional. Paulo Díaz: rescindió su contrato y se incorporó a Atlanta United.

rescindió su contrato y se incorporó a Atlanta United. Maximiliano Meza: rescindió su contrato y se incorporó a Independiente.

rescindió su contrato y se incorporó a Independiente. Juan Fernando Quintero: rescindió su contrato y todavía no firmó con ningún club.

rescindió su contrato y todavía no firmó con ningún club. Santiago Lencina: fue cedido al Burgos de España a préstamo con opción de compra.

fue cedido al Burgos de España a préstamo con opción de compra. Maxi Salas: fue cedido a Independiente Rivadavia a préstamo con opción de compra.

fue cedido a Independiente Rivadavia a préstamo con opción de compra. Kevin Castaño: fue cedido a Atlético Mineiro a préstamo con opción de compra.

fue cedido a Atlético Mineiro a préstamo con opción de compra. Facundo Colidio: está a detalles de ser vendido a Vasco da Gama.

Además, varios juveniles fueron cedidos a otros equipos para sumar rodaje. River también concretó las ventas definitivas de Andrés Herrera a Columbus Crew y de Sebastián Boselli a Getafe, clubes en los que ambos futbolistas ya se encontraban a préstamo.

El Millonario, de todos modos, continúa trabajando en la depuración del plantel y todavía hay varios nombres de peso con chances de salir antes del cierre del mercado. Entre los futbolistas que siguen en la lista de marginados aparecen Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Viña.