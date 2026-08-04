José Pekerman reveló que Riquelme lo llamó para dirigir a Boca Juniors: «Atendí, pero no avanzamos»

José Pekerman reveló que estuvo cerca de convertirse en entrenador de Boca Juniors. El histórico técnico argentino contó que, tras el Mundial, Juan Román Riquelme se comunicó con su entorno para ofrecerle el cargo, aunque las conversaciones no prosperaron y la posibilidad nunca pasó de un contacto.

En una entrevista con ESPN, Pekerman fue consultado por el actual cuerpo técnico de la Selección Argentina, integrado por varios exfutbolistas a los que dirigió durante el Mundial de Alemania 2006. A partir de esa pregunta, el entrenador recordó el contacto que mantuvo con el presidente del Xeneize.

«Con Román hace mucho que no hablo. Para una cosa así, elegir un técnico, nunca va a tomar las cosas directamente él. Puede mandar un aviso con alguien que forme parte del equipo, pero no va a asumir un compromiso sin antes saber cómo está la situación», explicó.

Luego confirmó que existió un acercamiento, aunque aclaró que nunca hubo negociaciones formales. «En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar en nada. Yo atendí, pero no pasamos de eso. Soy muy terrenal, hasta que algo no está concretado, prefiero no decir nada. Incluso con algunos de los chicos míos me gusta sorprender. No hay que anunciar las cosas antes de tiempo», sostuvo.

La posibilidad de que Pekerman llegara a Boca tomó fuerza en distintos momentos de la gestión de Riquelme. Uno de ellos fue antes de la asunción del actual presidente, cuando finalmente el elegido fue Diego Martínez. Más tarde, su nombre volvió a aparecer tras la salida del propio Martínez, aunque el club terminó contratando a Fernando Gago. Incluso, también fue sondeado para desempeñarse como mánager, aunque esa alternativa tampoco prosperó.

De haberse concretado su llegada al banco de suplentes del Xeneize, habría significado la primera experiencia de Pekerman como entrenador de un equipo de Primera División del fútbol argentino. Su trayectoria en el país se desarrolló exclusivamente en las divisiones juveniles de la Selección Argentina, antes de dar el salto al combinado mayor y luego dirigir los seleccionados de Colombia y Venezuela.

Tiempo atrás, en una entrevista con TyC Sports, Pekerman ya había explicado por qué nunca pudo desarrollar un proyecto en el fútbol argentino. «La palabra proyecto siempre está sobre la mesa y todos saben que es necesaria. Lo difícil es llevarlo adelante, planificarlo, ser coherente y tener paciencia», reflexionó.

Además, señaló las dificultades que atraviesan los clubes argentinos para sostener procesos a largo plazo. «Todos sabemos que el hincha es pasional, que los clubes necesitan resultados para tener éxito y que la economía es un tema complicado en Argentina. Todo eso conspira para que este tipo de proyectos puedan consolidarse. Los que lo lograron obtuvieron buenos resultados, pero son los menos», concluyó.

José Pekerman recordó el debut de Lionel Messi en el Mundial 2006 con la Selección Argentina

En la misma entrevista el experimentado recordó sus sensaciones alrededor del debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en el Mundial 2006 y los cuestionamientos que recibió por no meterlo en la eliminación en cuartos de final, a manos de Alemania.

Pekerman recordó el debut de Lionel Messi en el Mundial 20026.

«A nosotros nos pegó muy duro, sobre todo a mí, que el día del famoso partido con Alemania no entra«, reconoció. Luego destacó la apuesta que hizo por el rosarino en aquella Copa del Mundo: «Él ya era el jugador a ver para el futuro, pero ¿por qué estaba ahí? Porque alguien se la jugó, sabiendo que teníamos una selección muy competitiva donde me sobraban los jugadores«.

En ese sentido, Pekerman destacó el imponente talento ofensivo que poseía aquel equipo: «Al Kun (Agüero) lo tuve ahí para llamarlo, ya estaba jugando en primera, Oscar (Ruggeri) lo había puesto en Independiente y también era un jugador muy interesante. Pero así como él teníamos varios jugadores con un nivel bárbaro: 6 delanteros llevamos, con 23 jugadores preferí dejar afuera un defensor«.

«Cuando me preguntan por qué no entró con Alemania, cuando faltaban 16 minutos, ¿por qué no me preguntan por qué no entró Saviola, que la rompió en los primeros partidos? ¿Por qué no entró Aimar, que no lo pude poner?«, agregó sobre los cambios que pudo hacer aquel día, donde finalmente ingresó Julio Cruz en lugar de Hernán Crespo.

Por último, Pekerman resaltó el valor en que Messi, que registró un gol y una asistencia en su debut ante Serbia y Montenegro, pudiera dar sus primeros pasos en Alemania: «Para mí era indispensable que Messi juegue en su primer Mundial. Le pasó en el Sub 20, que le costó entrar, porque no jugó todos los partidos del Sudamericano».