Con el regreso de Lionel Messi, el Inter Miami debuta en la Leagues Cup

Messi tendrá su debut en la Leagues Cup con Inter Miami.

Lionel Messi debuta este miércoles con el Inter Miami en la Leagues Cup. Luego de su regreso a la competencia con las Garzas ante Colombus Crew por la MLS, el capitán de la Selección Argentina afrontará un nuevo desafío con el elenco de Florida.

En el Nu Stadium, Inter Miami recibirá a Atlético San Luis en la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. También será de la partida en el once inicial del conjunto que dirige Guillermo Hoyos, el lateral roquense exRacing, Facundo Mura.

Cómo llegan Inter Miami y Atlético San Luis a la Leagues Cup

Inter Miami viene de empatar 2 a 2 ante el Colombus Crew por la MLS en lo que significó el regreso de Lionel Messi luego de obtener el subcampeonato del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2026.

En la Leagues Cup, las Garzas buscarán tener una distinguida performance, como la que tuvieron en la temporada 2023 donde alzaron el trofeo por primera vez en su historia.

Por su parte, Atlético San Luis viene de dos empates y una derrota en el inicio del Apertura de la Liga MX, y buscará recomponerse en el comienzo del certamen internacional.

Inter Miami vs Atlético San Luis por la Leagues Cup: probables formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.