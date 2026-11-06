Juan Fossaroli, el notero de la Fórmula 1, no lo duda: «Hay Franco Colapinto para rato»

Su voz es inconfundible. Juan Fossaroli viaja por el mundo a las carreras de Fórmula 1 hace más de 30 años. Comenzó como productor y camarógrafo, pero desde lleva una década como el “movilero” de pista en cada gran premio que se transmite al país.

Probablemente sea uno de los que más alcance tenga con Franco Colapinto desde la llegada del pilarense a la máxima. Al punto tal que el vínculo laboral se transformó en amistad. Basta con observar las notas en TV y redes sociales para apreciar cómo el afecto entre ambos traspasa la pantalla.

Previo al inicio de la transmisión de ESPN en la jornada sabatina de Interlagos, Fossaroli habló con Río Negro y confirmó todo aquello que se ve y percibe del argentino, dentro y fuera de la pista.

“Franco sí, es realmente muy especial. Cada año hay más gente que lo viene a ver, y no solo viajan avión, sino que también lo hacen en auto, como se vio con esos amigos que restauraron un Renault 6 y se vinieron hasta San Pablo. Lo que está logrando no tiene límites, es algo que nunca ví”, aseguró.

Y agregó: “y obviamente que se entiende, es un ejemplo de carisma. Lo que ha generado en la afición, no solo de Argentina sino de todos lados, es enorme. Venimos de México, por ejemplo, y ahí es igual o más querido que en nuestro país. Por su personalidad y su talento ha generado algo único”.

Para Fosaroli no hay dudas. La actual posición de Colapinto en el gran circo, donde las presiones y los negocios son cosa de todos los días, no corre peligro alguno. Por el contrario, él cree que Franco tiene un largo y exitoso camino por delante en F1.

“Hay Franco para rato. Esperemos que la ambición de poder alcanzar la línea de los cuatro mejores equipos sea factible en un futuro. Hay muchos equipos que preguntan y preguntaron por él, así que ojalá que pueda dar ese salto que espera el año próximo y demostrar realmente para qué está”, afirmó.

Y concluyó: “lo sigo desde que debutó en Fórmula 3 y el crecimiento, no solo desde lo conductivo, fue siempre constante. Ha logrado una madurez muy grande por tener apenas 23 años. No lo quiero decir mucho, pero estoy seguro que algún día estará en lo más alto”.