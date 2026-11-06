Taína Gravier deslumbró en la gala del Hospital Austral con un vestido de alta costura de Gabriel Lage

El vestido de Gabriel Lage que lució Taína Gravier en la gala del Hospital Austral.-

Durante la decimonovena edición del encuentro solidario organizado a beneficio del Hospital Austral, la joven Taína Gravier se convirtió en el centro de todas las miradas, luciendo una pieza de autor firmada por el reconocido diseñador Gabriel Lage.

Acompañando a sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, anfitriones del evento destinado a recaudar fondos para el nuevo Hospital de Día Pediátrico, la influencer consolidó su propia identidad estética mediante una propuesta de alta costura que fusionó cortes audaces, movimiento etéreo y una minuciosa labor textil.

El vestido de alta costura de Gabriel Lage: la arquitectura visual que eligió Taína Gravier

El vestido de alta costura de Gabriel Lage que lució Taína Gravier.-

La creación concebida por el modisto Gabriel Lage para Taína Gravier se destacó por un balance milimétrico, entre géneros livianos y orfebrería textil sobre el cuerpo:

Paleta en tono dorado champagne : confeccionado sobre tul translúcido, el diseño incorporó apliques de encaje en matices oro y vainilla que aportaron luminosidad inmediata a la piel.

: confeccionado sobre tul translúcido, el diseño incorporó apliques de encaje en matices oro y vainilla que aportaron luminosidad inmediata a la piel. Escote en V profundo y breteles finos : la parte superior estructurada descendió hasta la cintura, dejando los hombros al descubierto y perfilando el torso con sutileza.

: la parte superior estructurada descendió hasta la cintura, dejando los hombros al descubierto y perfilando el torso con sutileza. Bordados botánicos hechos a mano : motivos florales en relieve recorrieron la superficie de la prenda, concentrándose en zonas clave para regular el juego de transparencias sin perder sobriedad.

: motivos florales en relieve recorrieron la superficie de la prenda, concentrándose en zonas clave para regular el juego de transparencias sin perder sobriedad. Falda asimétrica con cola de tul: el corte midi frontal permitió exhibir el calzado y dar ligereza al paso, prolongándose hacia atrás en una cola vaporosa que aportó dramatismo visual al caminar.

Accesorios en tono nude y estilismo equilibrado: las claves del look de Taína Gravier junto a Gabriel Lage

El vestido de alta costura de Gabriel Lage que lució Taína Gravier.-

Para acompañar una pieza de confección compleja sin saturar la composición general, el estilismo de Taína Gravier, asesorado por el equipo de Los.García, apostó por la economía de recursos en los complementos frente al diseño de Gabriel Lage:

Sandalias de taco en clave nude : un calzado de líneas simples que alargó la silueta de las piernas, evitando competir visualmente con el ruedo irregular del vestido.

: un calzado de líneas simples que alargó la silueta de las piernas, evitando competir visualmente con el ruedo irregular del vestido. Clutch metálico en oro suave : una cartera de mano rígida y compacta que reforzó los destellos del encaje sin introducir un contraste cromático invasivo.

: una cartera de mano rígida y compacta que reforzó los destellos del encaje sin introducir un contraste cromático invasivo. Joyería discreta : ausencia de gargantillas pesadas, permitiendo que la línea neta del escote en V conservara su protagonismo absoluto.

: ausencia de gargantillas pesadas, permitiendo que la línea neta del escote en V conservara su protagonismo absoluto. Beauty look fresco y natural: cabello con ondas suaves y maquillaje despojado con piel satinada, un enfoque que respetó la juventud de Taína y modernizó el concepto de gala.

La madurez del diseño artesanal en la nueva generación: el estilo tras la apuesta de Taína Gravier

La presentación de Taína Gravier en la gala del Hospital Austral habla sobre la evolución de la alta costura argentina en figuras jóvenes: lejos de inclinarse por vestidos minimalistas lisos o prendas prefabricadas de tendencia rápida, Gravier optó por el valor diferencial de la confección a mano que caracteriza el taller de Gabriel Lage.

Esta decisión ratifica que las nuevas generaciones conectan de manera genuina con el lujo artesanal, resignificando los vestidos de fiesta mediante siluetas asimétricas y faldas midi que restan solemnidad al acontecimiento benéfico, demostrando que la elegancia clásica de salón puede convivir de forma orgánica con la frescura, la soltura y la comodidad contemporáneas.

3 claves para lucir un vestido con transparencias y bordados, como Taína Gravier