Juanfer Quintero, su salida de River y los dardos a Chacho Coudet: «El tiempo me dio la razón»

Juan Fernando Quintero habló en una entrevista con Win Sports y el capítulo de su salida de River dejó en claro que las diferencias con Eduardo Chacho Coudet fueron muy marcadas. El colombiano aseguró que él tuvo razón, ya que poco tiempo después de sus primeras palabras contra Chacho, el DT tuvo que irse por los malos resultados en las tres competencias que disputó.

«Yo quiero hacer esto a un costado porque, después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí. Se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero. Y a mí el tiempo realmente me dio la razón. Y no soy el dueño de la verdad, aclaro”, dijo, filoso, Juanfer.

El volante agregó: “Nunca le falté al respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté al respeto, son sus formas”.

«Un entrenador te frustra o te potencia»

Después de su salida de River, el 10 se incorporó a Independiente Medellín, que está bajo el mando de Luis Amaranto Perea. «Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia. Y es así como yo veo el fútbol; más allá de hablar con un directivo, a mí si el entrenador me quiere es el único que me incentiva a estar en un proyecto o a no ir«.

Juanfer volvió a casa y es el capitán de Independiente Medellín.

“Entonces, todo el mundo saca lo que tiene dentro de su corazón y sus emociones, que quizás pueden estar equivocados o pueden estar acertados, es así. Así miro la vida y el fútbol y por eso tomo las decisiones. Al que le guste bien, y al que no, pues hermano, es muy respetable todos los sentimientos que tenga”, cerró.