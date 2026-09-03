Nepal suma más muertes por las inundaciones: la cifra supera los 1.200 y continúa el operativo contrarreloj para rescatar desaparecidos
La nueva cifra fue confirmada por las autoridades que se encargan de asistir estos casos de emergencia. Los equipos buscan sobrevivientes entre los escombros y el barro que sepultó zonas cercanas a la frontera con China.
Las inundaciones que arrasaron una zona de Nepal cercana a la frontera con China dejaron más de 1.200 víctimas fatales. Pasó una semana de la catástrofe y los equipos continúan trabajando contrarreloj para intentar encontrar a las más de 4.000 personas denunciadas como desaparecidas.
Más de 1.200 muertos en Nepal
La catástrofe se registró el 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar liberó repentinamente una enorme cantidad de agua helada, rocas y escombros que sepultó distintas sectores.
De acuerdo al nuevo informe compartido por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, el número de víctimas fatales ascendió a 1.252 y reiteró que 4.875 aún no fueron halladas.
Al mismo tiempo detalló que entre los desaparecidos figuran 583 extranjeros y alrededor de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos en la zona afectada por la riada. En tanto, 11.993 personas fueron rescatadas, de las cuales 273 son extranjeros.
A las cifras brindadas se suman cerca de 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, entre ellos 261 ciudadanos extranjeros.
Por otra parte, desde la ONU detallaron las siguientes necesidades humanitarias:
- Unas 65.000 personas necesitan ayuda urgente en materia de agua, saneamiento e higiene.
- Más de 22.000 niños necesitan servicios de protección.
- Unos 2.600 niños menores de cinco años podrían necesitar tratamiento contra la malnutrición aguda grave.
- Cerca de 10.500 mujeres embarazadas o lactantes también necesitan apoyo nutricional.
- Más de 10.000 niños en edad escolar necesitan apoyo psicosocial.
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