Nepal suma más muertes por las inundaciones: la cifra supera los 1.200 y continúa el operativo contrarreloj para rescatar desaparecidos

Más de 1200 muertos por las trágicas inundaciones en Nepal y Tíbet

Las inundaciones que arrasaron una zona de Nepal cercana a la frontera con China dejaron más de 1.200 víctimas fatales. Pasó una semana de la catástrofe y los equipos continúan trabajando contrarreloj para intentar encontrar a las más de 4.000 personas denunciadas como desaparecidas.

Más de 1.200 muertos en Nepal

La catástrofe se registró el 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar liberó repentinamente una enorme cantidad de agua helada, rocas y escombros que sepultó distintas sectores.

De acuerdo al nuevo informe compartido por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, el número de víctimas fatales ascendió a 1.252 y reiteró que 4.875 aún no fueron halladas.

Al mismo tiempo detalló que entre los desaparecidos figuran 583 extranjeros y alrededor de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos en la zona afectada por la riada. En tanto, 11.993 personas fueron rescatadas, de las cuales 273 son extranjeros.

A las cifras brindadas se suman cerca de 21 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, entre ellos 261 ciudadanos extranjeros.

Por otra parte, desde la ONU detallaron las siguientes necesidades humanitarias: