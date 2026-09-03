El Senado debate la reforma de biocombustibles: buscan subir los cortes, pero crece el rechazo de las pymes y gobernadores

La sesión comenzará a las 11 en un plenario de las comisiones de Energía, Combustibles y Minería, y de Presupuesto y Hacienda. (Prensa Senado)

El senado de la Nación inició este jueves 3 de septiembre una jornada decisiva para el futuro del sector energético y agroindustrial: un plenario de comisiones comenzó a debatir la reforma integral de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa que apunta a elevar los porcentajes de corte obligatorio para el bioetanol y el biodiésel, pero que enfrenta una fuerte resistencia por parte de las pequeñas y medianas empresas regionales y de varios gobernadores provinciales.

La reunión, convocada a las 11, reúne a las comisiones de Energía, Combustibles y Minería, presidida por Flavia Royón (Primero los Salteños), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Agustín Monteverde (La Libertad Avanza). Aunque el bloque oficialista aspira a firmar dictamen de mayoría, las deliberaciones arrancaron condicionadas por la complejidad de reunir el quórum —afectado por complicaciones en los vuelos de legisladores del interior tras una medida de fuerza de ATE— y por la falta de acuerdo en la distribución de cupos entre las pymes y las grandes corporaciones agroexportadoras.

En la Cámara Alta conviven siete iniciativas parlamentarias firmadas por legisladores de distintos espacios, pero el texto base sobre el que se redacta el despacho final responde al proyecto S-809/26, presentado por la senadora Patricia Bullrich (LLA), al que se le incorporaron sugerencias técnicas y modificaciones requeridas por bloques dialoguistas.

Suba de cortes para bioetanol y biodiésel: los puntos de mayor consenso

El borrador en discusión establece una actualización progresiva de los volúmenes obligatorios de biocombustibles que las refinadoras petroleras deben mezclar con los combustibles fósiles en el mercado interno:

Bioetanol en naftas: Se proyecta un esquema escalonado que mantendría el corte actual en el 12% durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma, para luego elevarlo al 15% obligatorio . La medida impacta de lleno en el complejo sucroalcoholero del Noroeste Argentino ( Tucumán, Salta y Jujuy , que aportan el 40% de la oferta) y en las plantas de molienda de maíz concentradas en Córdoba, Santa Fe y San Luis (que explican el 60% restante).



Se proyecta un esquema escalonado que mantendría el corte actual en el durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma, para luego . La medida impacta de lleno en el complejo sucroalcoholero del Noroeste Argentino ( , que aportan el 40% de la oferta) y en las plantas de molienda de maíz concentradas en (que explican el 60% restante). Biodiésel en gasoil: Las bancadas parlamentarias alcanzaron un principio de entendimiento para llevar el corte obligatorio al 10% , frente a los esquemas reducidos vigentes, aunque persiste una discusión abierta sobre qué porcentaje de ese volumen quedará reservado exclusivamente para el entramado pyme.



Las bancadas parlamentarias alcanzaron un principio de entendimiento para , frente a los esquemas reducidos vigentes, aunque persiste una discusión abierta sobre qué porcentaje de ese volumen quedará reservado exclusivamente para el entramado pyme. Comercialización y precios: El texto contempla un período de transición operativa hasta fines de 2031, con la creación de un mercado electrónico para las transacciones y la adopción del costo de paridad de importación como techo de referencia tarifario, mecanismo que habilitaría compras al exterior en caso de distorsiones de oferta.

La postura de las pymes y el frente político de los gobernadores

Pese al sendero alcista en los porcentajes de mezcla, la derogación de la Ley 27.640 encendió las alarmas en el entramado industrial del interior. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) alertó que el diseño legal promovido por el oficialismo «condena al cierre a las pequeñas plantas locales al desregular el mercado sin salvaguardas efectivas».

La advertencia empresaria sumó el respaldo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien encabezó un encuentro con directivos del sector junto a su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, comprometiéndose a articular un frente con sus pares de La Pampa, Entre Ríos y San Luis para frenar el articulado en el Congreso.

Desde la entidad empresaria señalaron que el proyecto establece un sendero decreciente para la participación de las pymes, reduciendo su reserva de mercado del 7,5% actual al 3% hacia 2031, año en el que el segmento protegido desaparecería por completo.

«Las pymes regionales no pueden competir en paridad de condiciones con las grandes cerealeras del puerto de Rosario. El aceite de soja representa el 80% del costo del biodiésel y está concentrado en esas mismas empresas, por lo que las pymes deben comprarle la materia prima a su propio competidor y pagar cientos de kilómetros de flete», advirtieron desde la cámara sectorial, alertando que están en peligro 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos en el país y diez plantas radicadas en distritos bonaerenses como Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.

Frente a esa asimetría, las refinerías pymes exigen que la futura ley consagre un segmento reservado irreductible y proponen elevar el corte total de biodiésel al 12,5%, con un 5% garantizado para los productores regionales, un nudo técnico que mantiene abierta la pulseada política antes de que el texto llegue al recinto del Senado.