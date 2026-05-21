Destrozan a Cuti Romero en Inglaterra por viajar a Córdoba en plena lucha de Tottenham por no descender

Cristian Romero se lesionó en la fecha 32° de la Premier League ante Sunderland, el 12 de abril, tras sufrir un fuerte golpe que le provocó un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, aunque sin rotura.

Este tipo de lesiones demanda aproximadamente ocho semanas de recuperación. Por eso, el cordobés continúa con la rehabilitación y apunta a llegar en óptimas condiciones al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que será el martes 16 de junio ante Argelia.

En medio de su recuperación, Tottenham Hotspur atraviesa una situación delicada: marcha 17° en la Premier League con 38 puntos, apenas dos más que West Ham, que hoy está en zona de descenso al Championship.

Romero fue capitán con todos los entrenadores que dirigieron al equipo esta temporada: Thomas Frank en el inicio, Igor Tudor durante gran parte del campeonato y Roberto De Zerbi en el tramo final.

Cuti Romero es el capitán de Tottenham.

La polémica se generó porque el «Cuti» decidió viajar esta semana a Córdoba para asistir a la final del Torneo Apertura entre Belgrano -club donde se formó y del que es hincha- y River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, no acompañará al conjunto londinense en el partido que definirá su permanencia en la Premier.

Este domingo, mismo día en el que se define la liga doméstica, Tottenham recibirá desde las 12 a Everton y con un empate asegurará su continuidad en Primera División. En paralelo, West Ham será local frente a Leeds United y estará obligado a ganar para evitar el descenso.

De los elogios de Artime a las críticas en Inglaterra

Cristian Romero llegó a Córdoba hace algunos días, realiza su recuperación en el predio de Belgrano y Luis Artime elogió su estado físico de cara al Mundial. «Ayer estaba entrenando y le dije que creo que va a ser el que mejor llega al Mundial. Lo he visto y está bárbaro. Va a llegar descansaso, para sumarse al mejor nivel», aseguró Luifa en diálogo con TyC Sports.

«El resto está compitiendo todavía. Todos llegan con competencia difícil y el Cuti tiene un mes y medio o dos meses en los que descansó, que se está preparando muy bien y va a ser uno de los que mejor va a estar. Ya está haciendo con pelota, vino con el fisio de la Selección. Ya está para meterse en un picado», agregó el mandamás del Pirata.

Mientras tanto, en Inglaterra las críticas fueron muy duras. Fanáticos del Tottenham y periodistas británicos cuestionaron la decisión del defensor argentino de viajar a Córdoba en plena pelea por la permanencia.

En TalkSport, el periodista Paul Hawksbee fue contundente: «Me parece terrible. Me parece terrible que vaya a ver al club del que es hincha, en lugar de ser el capitán de un equipo que está amenazado con el descenso y no estar allí. Es cierto hasta el final. Siempre pensé que Cristian Romero solo estaba de paso, y que el Tottenham era una distracción para Argentina».

"I think it's terrible!" 🤬



Cristian Romero will not be at Spurs' make-or-break game vs Everton for a shocking reason 🤯#THFC #Tottenham #Spurs pic.twitter.com/zESYCKvJUw — talkSPORT (@talkSPORT) May 21, 2026

Todo indica que el ciclo de Romero en Tottenham podría terminar después del Mundial, independientemente de si el club logra mantenerse en la Premier. El defensor llegó a mediados de 2022, conquistó la UEFA Europa League 2024/25 y supo ganarse el cariño de los hinchas, aunque esta situación parece haber desgastado el vínculo. Mientras tanto, varios clubes siguen de cerca su situación. Entre ellos aparece Atlético de Madrid.