Juegos Odesur: el conesino Iván Nikolajuk es medalla de oro en tiro con arco compuesto

El conesino Iván Nikolajuk logró la medalla dorada en la categoría individual compuesto masculino de tiro con arco en los Juegos Odesur, que se llevan a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Nikolajuk, que actualmente representa al Círculo Bahiense de Arquería, mostró un nivel brillante y casi sin fisuras para imponerse en la final al brasileño Roberval Fernando Dos Santos por 139 a 134.

En su camino a lo más alto del podio, en la jornada de ayer, por los octavos de final, Nikolajuk le había ganado por 145 a 135 al ecuatoriano Josepth David García Santos, mientras que en cuartos hizo lo propio ante el brasileño Luccas Artamonoff Fonseca de Abreu por 143 a 142.

En semifinales, en duelo de representantes albicelestes, Nikolajuk había superado por 144 a 141 a Nelson Fabio Salinas.

“La verdad fue impresionante. Hoy el día estuvo bastante complicado para poder tirar, pero esas condiciones son las esperables en una competencia y son cosas que pueden pasar. Lo tuve que saber manejar en el momento y tuve que seguir hasta la última fecha peleándola, pero al final pude ganar”, relató Nikolajuk.

Y agregó: “Hoy cuando me desperté, me dije que venía a ganar, no menos. Cuando vi como estaba el día temprano, pensé que así iba a estar el clima a la hora de competir y que me iba a tener que adaptar yo. Por suerte pude hacerlo y ganar”.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Iván Nikolajuk se metió en la historia grande del deporte de Río Negro al ganar la medalla de oro en tiro con arco compuesto junto a la cordobesa Eugenia González Briozzo.