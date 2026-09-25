Mauricio Macri en Jujuy: «Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo»

Mauricio Macri reapareció este viernes en el centro de la escena política durante un acto del PRO en San Salvador de Jujuy, en medio de las conversaciones que el espacio mantiene con La Libertad Avanza de cara a las elecciones del año que viene. La actividad ocurrió tras una semana donde el partido que conduce volvió a diferenciarse del Gobierno nacional por el debate del Presupuesto 2027 y el capítulo vinculado a discapacidad.

“Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo”, aseguró el expresidente en el marco del encuentro, en una clara señal sobre la búsqueda de coordinación entre ambos sectores. “Nuestro rol es fundamental, les guste o no a muchos”, lanzó.

El ex mandatario destacó el acompañamiento de su espacio a la administración del presidente Javier Milei. “Apoyamos a este Gobierno, como nunca antes lo hizo sin ser parte”, indicó. Sin embargo, advirtió sobre las materias pendientes en materia económica: “Se logró un equilibrio de la macro, pero hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito anual”.

En esa misma línea, Macri reclamó mayores avances para reactivar la actividad productiva. “Hay que bajar el Riesgo País y que el crédito vuelva, eso generaría mucho más trabajo”, analizó, al tiempo que remarcó que “hace falta infraestructura y reglas claras”.

Durante su exposición, también definió la función que busca cumplir en la conducción del partido. “Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse”, detalló. De cara al armado electoral en las provincias, expresó la ambición territorial de la fuerza: “Queremos tener un candidato en cada ciudad del país. Hay que prepararse antes de llegar al cargo, porque el mundo está lleno de buenas intenciones”.

La jornada en la capital jujeña formó parte del ciclo «Próximo Paso», la gira federal impulsada para ordenar la estructura del partido en las provincias. El evento se llevó a cabo en el Hotel Altos de la Viña, previo a una reunión institucional que Macri mantuvo con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno.

Posteriormente, el titular del PRO encabezó un encuentro con los presidentes partidarios del NOA. La actividad incluyó reuniones de PRO Mujeres, liderada por Carolina Barone, y de la Juventud del PRO, a cargo de Pilar Brown y la diputada nacional Antonela Giampieri. El cierre quedó formalmente a cargo del secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y del propio Macri.

El despliegue de la fuerza opositora combina la consolidación de una estructura propia con las negociaciones abiertas junto a La Libertad Avanza. Ambos espacios exploran acuerdos en 17 distritos donde el partido amarillo no es gobierno, evaluando también confluencias con sectores del radicalismo y partidos provinciales. El ciclo itinerante, que comenzó en marzo en Parque Norte y recorrió Resistencia, Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata, prevé la proyección de unos 150 candidatos a intendentes en todo el país.