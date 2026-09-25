Trump confirmó que se reunirá dos veces más con Xi Jinping antes de que termine el año

Donald Trump y Xi Jinping concluyeron este viernes en Washington su tercera reunión bilateral con escasos resultados concretos, aunque ambos líderes destacaron avances y acordaron mantener abierto el diálogo entre Estados Unidos y China. La agenda quedó atravesada por el comercio, la guerra con Irán, Taiwán y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump y Xi cerraron su cumbre con pocos acuerdos y nuevas reuniones

Según AFP, Trump aseguró que la cumbre fue “muy positiva para ambos países” y anticipó “buenas noticias” para los agricultores estadounidenses, en referencia a posibles mayores cuotas de exportación. El encuentro también permitió extender hasta el 10 de enero la tregua en la guerra arancelaria, mientras continúan las negociaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

El presidente estadounidense confirmó además que volverá a reunirse con Xi en noviembre, durante la cumbre de Asia y el Pacífico (APEC), prevista en Shenzhen, y posteriormente en diciembre, en la reunión del G20 que se realizará en Miami.

La cuestión iraní ocupó un lugar relevante. Trump dijo haber conversado con Xi sobre la guerra, mientras el mandatario chino instó a Estados Unidos e Irán a resolver sus diferencias mediante negociaciones y pidió prudencia respecto de Taiwán.

En la última jornada, Trump y la primera dama Melania ofrecieron un té a Xi y su esposa, Peng Liyuan. Luego visitaron los Archivos Nacionales, donde observaron la Declaración de Independencia y la Constitución estadounidense.

En materia de inteligencia artificial, ambos reconocieron la necesidad de mantener el desarrollo bajo control humano, aunque no anunciaron nuevas restricciones para la investigación tecnológica.

Con información de AFP