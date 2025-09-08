Karting con caja: dieron espectáculo en Rincón de los Sauces y Héctor Álvarez tuvo su homenaje

Una verdadera fiesta del automovlisimo fue la que se vivió el fin de semana en Rincón de los Sauces. El Karting con caja desarrolló su tercera fecha, con grandes espectáculos en la pista, mucho público en las tribunas y el merecido homenaje a Héctor Álvarez.

Lucas Battistuzzi se llevó un gran triunfo en la categoría Internacional. Franco Rossomanno había dominado la clasificación y la serie, pero fue sancionado en la prefinal por no utilizar la cuellera. Battistuzzi aprovechó la posición de privilegio en la largada y dominó toda la final, con un gran rendimiento del kart que alista Agustín Chávez.

Lucas Battistuzzi se quedó con todo en la división principal.

Sin embargo, en los últimos giros tuvo problemas con la palanca de cambios y Federico Ferrero se la jugó en la última curva. Fue ahí donde Ferrero tocó desde atrás a Battistuzzi y logró superarlo. De esa manera, Ferrero vio la bandara a cuadros desde la primera posición. Sin embargo, el comisariato deportivo actuó al instante y le dio la victoria a Battistuzzi. Tercero quedó Franco Battistuzzi y Rossomanno remontó hasta el cuarto lugar.

Suárez ganó en Junior y Álvarez en Senior

El que ratificó su gran momento fue Ciro Suárez, quien no dio tregua en la Junior. Dominó todas las salidas a pista y en la final le sacó 7s4 a Andrés Briane. Bautista Cruces completó el podio, a 7s8 de Suárez, quien sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura 2025.

El triunfo más emotivo fue el de Franco Álvarez en la Senior. El piloto local, hijo de Héctor Álvarez (fallecido hace tres años mientras trabajaba en la pista), fue de menor a mayor, y tras el dominio de Federico Ferrero tanto en la clasificación como en la serie, se quedó con la prefinal y la final, superando al propio Ferrero (tuvo doble actividad) y a Julián Ortiz.

El predio lució umpecable durante todo el fin de semana.

Por su parte, Sergio Poli dominó en la Varilleros. Al igual que Suárez en la Junior, dominó todas las salidas a pista y en la final le sacó 6s3 a Luciano Chamorro. Tercero fue Gonzalo Cajal. Ya en la Master, venció Denis Olivera, quien fue acechado en toda la carrera por el escolta, Oscar Rebolledo. Alejandro Carrasco completó el podio.

Entre los más pequeños, Iker Medel venció en la Pre Junior y Stefano Tierno celebró en la Escuela. La jornada contó con 119 karts en pista y un gran marco de público. El KCC volvió a Rincón y lo hizo con todo.