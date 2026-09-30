Provincia refutó la emergencia en seguridad declarada en Bariloche al señalar que bajaron los delitos

El ministerio de Seguridad, a cargo de Daniel Jara, remarcó que disminuyeron los delitos en Bariloche. Foto archivo

El ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro difundió un informe del trabajo en materia de seguridad que realiza en Bariloche y remarcó que los hechos delictivos disminuyeron un 27% entre enero y septiembre de este año, respecto del año anterior.

Con datos estadísticos, la Provincia desestima -sin hacer mención formal- la declaración de la emergencia en seguridad en zonas comerciales que definió el Concejo Deliberante de Bariloche por ordenanza y que promulgó días atrás el intendente Walter Cortés, quien además demostró interés por la materia y jerarquizó la secretaría de Seguridad Ciudadana hace pocos meses atrás.

El informe difundido por el gobierno provincial indica que entre los delitos contra la propiedad en los primeros nueve meses del año respecto de 2025, en el caso de los robos denunciados, pasaron de 865 a 568, con una reducción del 34,34% y 297 hechos menos. Los hurtos, en tanto, bajaron de 679 a 559, una disminución del 17,67%, equivalente a 120 hechos menos.

El ministerio puntualizó en la jurisdicción de la Comisaría Segunda que es la que se ubica en el Centro Cívico y abarca el área comercial que fue declarada en emergencia. Allí remarcó que hubo una baja del 28,8% en los delitos contra la propiedad, al pasar de 556 hechos en 2025 a 396 en 2026. En ese mismo sector, los robos registraron una caída del 39,72%, al pasar de 287 a 173 casos, mientras que los hurtos bajaron de 269 a 223.

Informaron además que entre enero y septiembre se registraron 153 detenidos vinculados a causas judiciales. Y que en la Comisaría Segunda hubo 332 detenidos por antecedentes y otros hechos.

Centro de Monitoreo 911 de Bariloche sumó tecnología y más cámaras. Gentileza

El ministerio indicó que mantiene un “contacto sostenido con juntas vecinales, referentes barriales, comerciantes, instituciones y sectores vinculados a la actividad turística permite identificar situaciones concretas, horarios sensibles, sectores donde se requiere mayor presencia y modalidades delictivas que deben ser consideradas en la planificación preventiva”.

La emergencia declarada en Bariloche en materia de seguridad, surgió por una ordenanza impulsada por el concejal opositor Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y el intendente Cortés la promulgó la semana pasada, por lo que entró en vigencia aunque no hay precisiones respecto de lo que implicará para el municipio.

Este diario consultó días atrás a la representación empresarial y comercial de la ciudad que no advierte una situación alarmante en materia de inseguridad.

El ministerio de Seguridad también enumeró las inversiones en la materia con más tecnología en videovigilancia que pasó de tener 50 cámaras a 95 dispositivos desplegados en la ciudad andina y remarcó que proyecta una expensión hasta llegar a las 230 cámaras.

Dentro de la tecnología de Seguridad, se destacó oficialmente el fortalecimiento del anillo digital que contempla 18 lectores automáticos de patentes LPR y la ampliación de la capacidad operativa con la incorporación de nuevos operadores.

“La coordinación entre Provincia y Municipio resulta central para definir respuestas sobre problemas concretos que presenta la ciudad. En este sentido, el desafío está en sostener la presencia territorial, fortalecer los canales de información, ampliar la prevención y utilizar los datos para decidir dónde y cómo desplegar los recursos”, indicaron desde el organismo a cargo de la seguridad.