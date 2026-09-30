Un gigante minero avanza en Mendoza: BHP se adjudicó la exploración más opción de compra del proyecto El Seguro

La gigante minera BHP sigue creciendo en Mendoza: Cerro Quebrado S.A., empresa vinculada al grupo australiano, fue adjudicada para avanzar sobre el proyecto de cobre El Seguro mediante un contrato de exploración con opción de compra.

La decisión fue tomada por el directorio de Impulsa Mendoza Sostenible, que adjudicó el Concurso Público N° 2/2026 a la compañía a partir de la recomendación de la Comisión Evaluadora. La compañía fue la única que presentó una oferta en el proceso.

Esta medida no implica todavía la venta del proyecto ni el inicio automático de las tareas de exploración. El siguiente paso será la negociación del contrato entre Impulsa Mendoza y Cerro Quebrado, donde se establecerán las condiciones de la exploración y de la eventual opción de compra.

Cómo se realizó el proceso

Impulsa Mendoza había convocado el concurso sobre la base de una iniciativa privada que previamente había sido declarada de interés. Este llamado había sido publicado tanto en los boletines oficiales de Mendoza y de la Nación como en el sitio de la empresa provincial. Las bases establecieron requisitos vinculados con la capacidad técnica y económica de los participantes, además de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

En ese marco, la empresa estatal resolvió por unanimidad aprobar la adjudicación del Concurso a Cerro Quebrado, tomando la recomendación formulada por la Comisión Evaluadora. Según indicó, el proceso se desarrolló según lo establecido en la normativa aplicable al Concurso, respetando en todas sus etapas los principios de transparencia, publicidad e igualdad de trato.

El Seguro está ubicado en el departamento de Malargüe, y comprende las propiedades mineras Fausto, Gitana y El Yeso, todas de titularidad de Impulsa Mendoza. El área abarca una superficie de aproximadamente 15.302 hectáreas.

El proyecto está orientado a la exploración de pórfidos de cobre y otras estructuras metalíferas asociadas. Su ubicación se encuentra dentro del área de interés del Malargüe Distrito Minero Occidental.

El avance de BHP en Mendoza

La adjudicación de El Seguro amplía la presencia de BHP en la exploración minera de Mendoza, ya que la compañía estableció en agosto un acuerdo con Kobrea Exploration para avanzar sobre otros proyectos de cobre ubicados en el oeste de Malargüe.

El interés de la minera por el cobre forma parte de su estrategia global. La compañía produjo alrededor de 2 millones de toneladas del mineral durante su ejercicio fiscal 2026 y considera al cobre uno de los principales negocios para su crecimiento futuro.