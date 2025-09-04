La AFA publicó un emotivo video de la despedida de Messi: «Yo siento que te vas»

La AFA publicó un emotivo video de Messi en la previa del duelo ante Venezuela.

Lionel Messi ya avisó días atrás que el de esta noche ante Venezuela será su último partido por los puntos con la camiseta argentina en la capital del país. Los hinchas albicelestes irán al Monumental de Núñez a alentar al equipo de Lionel Scaloni pero el foco, hoy más que nunca, estará puesto en Messi, el ídolo de una generación entera que finalmente pudo gritar campeón gracias al liderazgo y las actuaciones memorables del 10 dentro de un campo de juego.

En la antesala de una noche que promete emociones varias, desde la cuenta de AFA Play le dedicaron un video espectacular al capitán del seleccionado argentino.

El video dedicado a Messi en la previa del partido ante Venezuela

Ufff, este video que subió AFA. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/ci0EPmi8YZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2025

Un compilado de momentos épicos vividos durante el pasado Mundial de Qatar 2022, cuando el 10 finalmente pudo dejar grabado su nombre en ese selector grupo estelar de los que saben cuánto pesa la Copa del Mundo.

El video esta musicalizado con la canción Pasan las horas de Los Guasones en donde se destaca la frase: «Las noches, excesos que corren de más. Historias pasadas que no hay que olvidar. Yo siento que te vas, siento que te vas«.

Vale destacar que Argentina recibirá a la Vinotinto desde las 20.30 por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que tiene al equipo nacional como líder absoluto y ya clasificado al Mundial 2026.







