La Amistad venció al Carcelero y comparte la punta con Atlético Regina en la Liga Confluencia

Lorenzo Sáez ganó en un tiro libre para darle el triunfo a La Amistad en Roca.

En uno de los encuentros reprogramados de la fecha 39 del torneo Apertura de la Liga Confluencia, La Amistad venció de visitante a Argentinos del Norte por 1 a 0 y lidera el certamen junto a Atlético Regina. Tras la victoria del equipo cipoleño, ambos se ubican en lo más alto con 95 unidades, cuando restan tres fechas para el cierre del certamen.

El partido se disputó este miércoles en el Zit Formiga del conjunto Carcelero bajo un intenso calor. El desarrollo tuvo paridad en el primera etapa y entregó pocas opciones de riesgo sobre los arcos.

En una de las chances más claras para el visitante, el arquero local Agustín Cid se lució al desviar un potente remate que tenía destino de red.

El balón estuvo mucho por el aire y el juego se hizo friccionado. Cerca del cierre de la primera parte, Lorenzo Sáez conectó de cabeza en un tiro a favor del equipo de Cipolletti y anotó el 1-0 para La Amistad, a pesar del esfuerzo de Loncomán para despejar sobre la línea del arco.

En el complemento, Argentinos salió con mayor decisión y tuvo dos chances con los remates cruzados de Moraga y Riquelme que se fueron cerca del palo derecho. Sin embargo, buscó el empate hasta el final pero la faltó claridad en los últimos metros para llegar con peligro sobre el arco defendido por Franco Dobler.

La Amistad resistió la ventaja y terminó festejando el triunfo en Roca que lo dejó otra vez en la punta del torneo Clausura.