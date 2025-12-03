Liga Confluencia: se completa la 39° fecha con cuatro partidos

Este miércoles regresa la Liga Confluencia. Luego de un fin de semana «a medias», donde solo se pudieron disputar algunos encuentros y otros fueron suspendidos por las condiciones climáticas, la Liga se pone al día.

Durante esta tarde y noche, se disputarán cuatro partidos. Todos los ojos estarán en el Zit Formiga, donde se enfrentarán desde las 16, Argentinos del Norte (57 puntos) y La Amistad (92). El Carcelero y el conjunto cipoleño se verán las caras luego de compartir grupo en el Regional. El último antecedente en esta cancha fue el 16 de noviembre, cuando el local se llevó la victoria por la mínima con gol de Carín Najul.

La obligación la tendrá el equipo de Alfredo Tizza, que deberá ganar para seguir compartiendo la punta con Atlético Regina (95). El Albo venció el pasado sábado a San Sebastián por 5-1 y le tiró toda la presión a La Amistad.

Ya en el horario nocturno, San Carlos (32) recibirá en Allen a Catriel (68), a partir de las 21. El local perdió la categoría hace algunas fechas y la Depo cumplió el objetivo de la permanencia. Si gana, escalará a la cuarta posición superando a CIMAC (70).

Además, habrá actividad en Cinco Saltos: a la misma hora, Experimental (54) se medirá ante Cipolletti (57). A cuatro fechas del final, el equipo debutante pelea por asegurar su presencia en la «A» en 2026. El albinegro, por su parte, ya lo consiguió.

Por último, Fernández Oro (55) jugará contra Círculo Italiano (57). El duelo empezará a las 22. El trueno verde y el grana tienen un mismo objetivo: la permanencia en primera división. Si el equipo itálico suma de a tres, tendrá un pie y medio, ya que obligará a Huergo (50) a ganar su partido pendiente contra San Martín (60).

El partido entre San Isidro (22) y Obrero Dique (13) no se disputará. Desde la Liga, comunicaron que no se designarán árbitros para los partidos del equipo de Barda del Medio. De esta forma, todos sus partidos serán victoria para el rival por 1-0.

Resultados de la 39° fecha

Deportivo Roca 3-0 Unión

Mainque 1-1 Maracacinho

Pillmatun 3-1 Alto Valle