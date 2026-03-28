Pinot, la cepa ganadora en La Sarita Polo Club

Pinot le ganó a Merlot y se quedó con la Copa Los Hermanos. (Fotos: Florencia Salto)

En una gran definición, Pinot Noir derrotó a Merlot en la final y se quedó con el título en la división principal de la Copa Los Hermanos, edición Vendimia Neuquina 2026. El partido, emotivo hasta el cierre, le puso el mejor broche deportivo a la movida organizada en La Sarita Polo Club de Centenario, donde se vivieron tres jornadas a full.

La historia se definió en tiempo suplementario, por 6-5, y el equipo campeón revirtió un 5-2. Llegó la reacción y el lógico festejo de Pinot en la categoría Master.

Soledad Seewald, Ignacio Iraizoz, Ito Seewald y Julián Coviaga conformaron el team que se quedó con la Copa principal, mientras que Merlot estuvo integrado por Rodrigo Fernández, Juan Coradeghini, Ismael Iraizoz y Adolfo Abelli.

Tiempo extra 6-5 Terminó el último partido de la jornada en el predio de la Colonia, donde se vivió una fiesta deportiva y gastronómica.

El campeón levantó un 2-5 y por eso se justifica el festejo con abrazo.

Camino a la definición, Pinot superó a Malbec, por 9-6; mientras que Merlot hizo lo propio con Cabernet, por un ajustado 8-7. Fueron grandes partidos, disputados ante un gran marco de público en el predio de La Colonia.

La competencia tuvo otras dos categorías en acción, con títulos que quedaron en poder de Chardonay (Facundo Caseracciu, Nicolás Urtasun, Gonzalo Tirachini, Sergio Pezzelatto), en Pro; y de Tinto (Marcos A. de Caboteau, César Vázquez, Daniela Luarte, Constantino Ligato, Grecia Contreras) en Rookie, la división reservada para principiantes.

A lo largo de las tres jornadas, se vieron muy buenos espectáculos, que no hicieron más que reafirmar el crecimiento de la disciplina. La idea es sostener la competencia y sumar torneos al calendario, con el objetivo de que se sumen equipos, no sólo de la región, sino también de otros lugares del país.

Por lo pronto, La Sarita ya se ganó un lugar entre los más reconocidos del polo en el interior del país.