Almada abrió la cuenta para River desde el punto penal, en el Monumetal. (Foto: Clarín)

River y Lanús empatan 1-1 en el Monumental por los octavos de final del torneo Clausura. Thiago Almada marcó el1-0 de penal, mientras que Ramiro Carrera decretó el 1-1 parcial.

El elenco de Leonardo Ponzio entró enchufado y tuvo la más clara a los 8 minutos de la primera mitad. Nicolás Otamendi quedó de cara al gol tras un cabezazo de Rivero luego de un centro, pero mandó la pelota afuera.

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El Millonario volvió a generar peligro en el área rival. En una disputa de pelota, Carlos Izquierdoz levantó la pierna para despejar y cometió una infracción sobre Otamendi. Dóvalo sancionó penal y Thiago Almada lo cambió por gol para establecer el 1-0 parcial a los 14 minutos.

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Sin embargo, la ventaja le duró poco al equipo de Núñez. A los 31′ Lanús respondió con una gran jugada colectiva que terminó con un centro al área y la aparición de Ramiro Carrera, quien venció a Santiago Beltrán y estableció el 1-1.

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A partir de la igualdad, el Grana se metió en partido, creció y fue en busca de la victoria parcial. El Millonario, por su lado, no pudo mantener el ritmo con el que empezó y ambos equipos se fueron al vestuario con el empate parcial.

En el complemento, el dueño de casa salió decidido a recuperar el protagonismo y tuvo dos aproximaciones claras en los primeros minutos. Primero, una buena combinación entre Thiago Almada y González terminó sin que nadie pudiera empujar la pelota. Luego, Tomás Galván probó al arco, pero Nahuel Losada respondió con una gran atajada y evitó el segundo del Millonario.

Lanús también tuvo su oportunidad para ponerse en ventaja y el partido se tornó de ida y vuelta. Tras un error de Tobías Andrada en la salida, Ramiro Carrera recuperó la pelota y sacó un remate que pasó muy cerca.

El ganador del cruce en Núñez se medirá con el vencedor del duelo entre Instituto y Huracán. La Gloria tiene asegurada la localía hasta una hipotética final, mientras que el Globo sería visitante tanto ante River como frente a Lanús.

El once de River Plate para enfrentar a Lanús en el Monumental

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Tobías Andrada, Satiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El once de Lanús para enfrentar a River Plate en el Monumental

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera. Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.