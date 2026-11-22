Izquierdoz fue a despejar la pelota, pero terminó impactando con su pie en el rostro de Otamendi y Dóvalo sancionó penal para River.

River rompió el cero ante Lanús en el Monumental por los octavos de final del torneo Clausura. En un intento de despeje, Carlos Izquierdoz golpeó el rostro de Nicolás Otamendi, Pablo Dóvalo cobró penal y Thiago Almada se encargó de convertirlo en el 1-0.

El Millonario había comenzado mejor el partido y el propio Otamendi tuvo una oportunidad clara para adelantar a su equipo. Sin embargo, a los 12 minutos del primer tiempo volvió a ser protagonista, esta vez en la jugada que derivó en la apertura del marcador.

El defensor fue a buscar un centro pasado de Ángel Correa y, cuando intentó conectar de cabeza para meter la pelota en el área, recibió una fuerte patada de Izquierdoz en el rostro. El capitán de Lanús no vió a Otamendi, intentó despejar y su empeine impactó en la cara del desfensor.

¡PENAL PARA RIVER POR UNA PATADA EN LA CARA A OTAMENDI! Izquierdoz impactó con el pie en el rostro del defensor del Millonario y Dóvalo sancionó penal. #LPFxTNTSports https://t.co/8GoxhQ7S4X — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 22, 2026

Dóvalo detuvo el juego y, tras consultar con su asistente para confirmar que la pelota no había salido del campo, sancionó penal sin necesidad de recurrir al VAR.

Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución, sacó un remate bajo y potente que dejó sin chances a Nahuel Losada, quien se arrojó hacia el otro lado. Así, River puso 1-0 parcial ante el Granate.