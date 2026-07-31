La Conmebol fijó postura en medio de la guerra entre la FIFA y la UEFA

La Conmebol se pronunció por primera vez en medio del fuerte conflicto que enfrenta a la FIFA con la UEFA por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para reformar la estructura comercial del fútbol mundial.

A través de un comunicado titulado «Primero está el fútbol», la confederación sudamericana evitó alinearse con el rechazo frontal expresado por la UEFA y la Concacaf, pero dejó en claro que solicitó información adicional y aclaraciones antes de adoptar una posición definitiva.

«La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo», señaló la entidad presidida por Alejandro Domínguez.

Además, remarcó que «el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero».

En otro tramo del comunicado, la Conmebol explicó que «desde que tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige».

La entidad también informó que «solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE».

Y agregó que «continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza».

Qué propone el proyecto de Infantino

El plan FIFA Forward Enterprise contempla la creación de una nueva empresa encargada de gestionar los negocios vinculados a las principales competiciones de la FIFA, entre ellas el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos internacionales.

Como parte de esa reestructuración, la FIFA analiza vender entre el 20% y el 30% de la nueva sociedad a inversores privados, aunque sostiene que esos accionistas tendrían una participación minoritaria y sin control sobre la conducción del fútbol.

La propuesta provocó un fuerte rechazo de la UEFA, que calificó el proyecto como una amenaza para la gobernanza del fútbol y llegó a advertir sobre un posible boicot a las competiciones de la FIFA. La Concacaf también expresó su oposición, mientras que la AFC manifestó preocupación por la falta de consultas previas.

En ese contexto, la Conmebol cerró su comunicado con un llamado a la unidad: «La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés».

La FIFA, por su parte, sostiene que el nuevo esquema permitiría recaudar hasta 10.000 millones de dólares para reinvertir en el desarrollo del fútbol mundial, al tiempo que mantendría bajo su control exclusivo las competencias y el calendario internacional.