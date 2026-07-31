Cerro Catedral proyecta cinco portales de acceso y una clínica de alta complejidad

El proyecto de desarrollo del cerro Catedral promueve una "transformación" de la base del centro de esquí. Foto. Gentileza

La empresa concesionaria del centro de esquí de Bariloche, Catedral Alta Patagonia (Capsa), dio a conocer detalles del proyecto de desarrollo para la montaña, el que además de tener propuestas para el turismo, contempla una clínica de alta complejidad que funcionaría todo el año.

La firma presentó en 2023 un proyecto de desarrollo integral en una porción del área de la concesión y durante este año se cumplieron los pasos administrativos formales en el Ejecutivo municipal. Actualmente se encuentra a la espera del tratamiento en el Concejo Deliberante para la modificación de parámetros urbanísticos.

Capsa dio a conocer los alcances y objetivos de su propuesta. “El desafío es pensar una nueva base para Catedral, más ordenada, integrada y preparada para acompañar el crecimiento de la montaña en las próximas décadas. Este proyecto busca sumar infraestructura y servicios que mejoren la experiencia de residentes y visitantes durante todo el año”, explicó Helga Salvatelli, directora de Desarrollo del Nuevo Catedral.

Según puntualizó la empresa, la propuesta busca un cambio “significativo” de la base en los próximos años, con la transformación del acceso mediante una reorganización integral del sector y con nuevos portales, incorporando además servicios, infraestructura y espacios públicos para ampliar su funcionamiento durante todo el año.

Imagen ilustrativa del desarrollo a futuro del cerro Catedral propuesto por la concesionaria. Foto. Gentileza

La iniciativa plantea una nueva organización de la base, donde convivirán la operación del centro de esquí, servicios para residentes y turistas, espacios comerciales, gastronomía, hotelería y áreas públicas, puntualizó la empresa.

Una novedad es que entre los servicios para residentes y turistas incorporará en la base de la montaña una clínica de alta complejidad con funcionamiento todo el año, y servicios cotidianos para ampliar el uso de la base más allá de la temporada de nieve.

Contemplará nuevos espacios de uso público, áreas residenciales integradas al desarrollo y reorganización de la circulación peatonal y vehicular.

Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de un nuevo edificio para la Telecabina Amancay, que permitirá modernizar y optimizar la infraestructura vinculada a este medio de elevación, un hotel con acceso directo a las pistas (ski in–ski out), áreas comerciales y gastronómicas, sectores de servicios y administración, además de nuevos estacionamientos en los sectores norte y sur de la base.

El proyecto también incorpora una reorganización completa de la circulación. Se prevén cinco nuevos portales de acceso, plazas públicas y una redistribución de los espacios comerciales para mejorar la conexión entre los medios de elevación y ordenar el movimiento diario de peatones, esquiadores y visitantes.

Capsa remarcó que la propuesta alcanza una superficie cercana a los 140.000 metros cuadrados, donde se delimitan sectores destinados a actividades comerciales, hoteleras, residenciales, de servicios y operativas.

“El objetivo es concentrar funciones que hoy se encuentran dispersas y generar una base preparada para acompañar el crecimiento de la montaña en las próximas décadas”, mencionó la concesionaria.