Salud pública amplía las prestaciones médicas en la zona oeste de Bariloche

El gobernador Weretilneck y el intendente Cortés participaron del acto de entrega de las nuevas instalaciones y equipamiento.

A finales del 2020, en plena pandemia causada por el coronavirus, el Gobierno nacional del entonces presidente Alberto Fernández, y el Gobierno provincial aunaron esfuerzos para levantar un hospital modular de emergencia, en la zona oeste de Bariloche. Estaba proyectado para atender las urgencias causadas por la pandemia en la temporada de verano 2021.

Superada la emergencia sanitaria por la pandemia, el edificio entró en un virtual receso. Pero desde este viernes, ese espacio ofrecerá una amplia cobertura de prestaciones médicas para la población de la zona oeste de Bariloche. Se trata de una refuncionalización de ese espacio, identificado como el hospital modular, que depende del hospital Ramón Carrillo.

Ese centro médico, que está ubicado frente a la Ruta Provincial 82, a metros del kilómetro 8 de la avenida de los Pioneros, funcionará como el primer eslabón para el acceso al sistema sanitario público en esa zona de la ciudad.

Los habitantes de ese amplio sector de la ciudad podrán acceder, de manera programada, a especialistas en ginecología, pediatría, clínica médica, obstetricia, enfermería, geriatría, laboratorio y diagnóstico por imágenes, medicina general, cirugía, adolescencia, nutrición infanto-juvenil y patología, además de grupos terapéuticos para adolescentes coordinados por el equipo de psiquiatría. El hospital modular incorporará prestaciones de vacunación, ecografía, electrocardiogramas y colposcopía, y próximamente sumará el servicio de radiología, informaron desde Salud Pública.

Además, en ese sitio funcionará las 24 horas una nueva base operativa del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme), que permitirá ampliar la cobertura gratuita de emergencias médicas prehospitalarias en la zona oeste de Bariloche, Llao Llao y Catedral. En Dina Huapi funciona otra base del Siarme y en el hospital Ramón Carrillo, en el centro de Bariloche.

El centro funcionará como el primer eslabón para el acceso al sistema sanitario público en esa zona de la ciudad.

La política sanitaria

“Acá va a poder venir un chiquito a hacer el control de niño sano, va a poder venir a revisarse los dientes, se va a poder poner una vacuna, se va a poder controlar como vienen creciendo. Van a poder hacer una ecografía, vamos a tener un equipo de rayos para que no tengan que ir para el centro”, comentó el ministro de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis.

“Van a poder atenderse las mujeres embarazadas, los controles ginecológicos, hacer las principales prevenciones de las afecciones que sufrimos los seres humanos”, indicó. “El sistema de salud que se traslada adonde tiene que estar”, sostuvo.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró la política sanitaria y el plan de salud de la provincia. Y destacó, a modo de ejemplo, que esta semana se publicó que el 60 por ciento de los nacimientos que hubo en lo que va de este año en la provincia fueron en los hospitales públicos rionegrinos.

“Si no hay política sanitaria, si el Ministerio no fija los ejes rectores de una política de salud, obviamente que todo el sistema se desordena”, puntualizó.

La crisis del PAMI

Según el gobernador, “el sistema de salud de la provincia está ordenado a pesar de uno de los temas que se habla poco, pero que es tremendamente grave que es el abandono por parte del Gobierno nacional del PAMI, de la obra social de nuestros abuelos que hoy están sin cobertura prácticamente y que es el sistema de salud público (de Río Negro) que se está haciendo cargo cde nuestros abuelos en todos los aspectos”.

Otro aspecto clave del sistema sanitario dijo que son los recursos humanos. “Mujeres y hombres que todos los días dan lo mejor de sí, para llevar la salud a todos los rincones de la provincia”, enfatizó.

Dijo que son 8 mil mujeres y hombres que “todos los días dan lo mejor”. “Nuestros médicos, técnicos, enfermeros, mucamos, choferes, emergentólogos, los equipos de salud mental, el personal administrativo que nos ayuda muchísimo. Sin ellos no se podría hacer absolutamente nada”, admitió.

"Merecen tener mejores sueldos"

Y reconoció que “siempre en lo personal nos sentimos en deuda. Porque lo digo y no se me cae la cara de que merecen tener mejores sueldos. Lamentablemente, no podemos darlos porque las condiciones son difíciles”.

Dijo que otros aspectos clave del sistema sanitario son la infraestructura y la incorporación de tecnología. “Prácticamente en toda la provincia están sus hospitales en obra”.

En cuanto al equipamiento, insumos médicos y medicamentos, Weretilneck afirmó que se normalizaron todos los procesos de compra, “con mayor transparencia” y que hay un orden del consumo de insumos y medicamentos.

“Hoy podemos asegurar que no hay faltante (de medicamentos) en ningún hospital. Podrá haber circunstancial o puntual algún tipo de medicamento, pero no de aspecto masivo”, aseveró.

“Si yo como gobernante y el ministro y la secretaria de Salud y todos los que integramos el Gobierno no le damos la importancia exacta a estos temas lo que hacemos es destruir el sistema”, manifestó el gobernador.

"Un acto de justicia"

En el acto estuvo además el intendente de Bariloche, Walter Cortés. También, la directora del hospital Ramón Carrillo, Myrna Lamberto, junto a funcionarios .

“Que un vecino de la zona oeste pueda atenderse acá es un acto de justicia”, sostuvo el intendente Walter Cortés. Y destacó el funcionamiento del hospital público de la ciudad.

Y señaló que la base de operaciones del Siarme en ese punto de la ciudad “permitirá salvar vidas” porque acelerará los tiempos de respuesta ante una urgencia ya que no habrá que trasladar al paciente hasta el centro de la ciudad.