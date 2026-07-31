«Parásitos»: Victoria Villarruel cruzó a Diego Santilli tras el pedido de renuncia

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario le pidiera públicamente la renuncia, y profundizó la tensión interna que atraviesa al oficialismo. A través de un mensaje publicado en la red social X, la titular del Senado acusó al funcionario de representar a la «casta política» y lo exhortó a «respetar el voto popular».

Villarruel respondió a Santilli y profundizó la interna con el Gobierno

«Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria», escribió Villarruel, sin mencionar a Santilli.

Además, calificó de «parásitos» a quienes impulsan ese tipo de presiones y reivindicó que la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei surgió para «quebrar la hegemonía» de la dirigencia tradicional.

El cruce se produjo luego de que Santilli, en una entrevista con Radio Mitre, calificara de «barbaridad», «disparate» y «falta de sentido común» las publicaciones realizadas por la vicepresidenta el jueves.

«Si cree que es así, que dé un paso al costado, arme su proceso y compita», afirmó el jefe de Gabinete, quien también sostuvo que Villarruel «siempre pone palos en la rueda» en lugar de respaldar al Gobierno.

La controversia se originó tras un retuit del presidente Javier Milei a una publicación de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a Villarruel y a la legisladora Marcela Pagano de coordinar acciones contra el Ejecutivo. La vicepresidenta rechazó esas versiones, las calificó de «locura galopante» y expresó su «genuina preocupación» por el mandatario al cuestionar que replicara «insensateces e inventos».

La intervención de Santilli elevó el conflicto a un plano institucional, en medio de la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno para el segundo semestre.