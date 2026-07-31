La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central llegó a Diputados: el oficialismo acelera su tratamiento

Horas después del anuncio de Javier Milei por cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) ingresó formalmente al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará acelerar su tratamiento y apunta a aprobar la iniciativa durante agosto, junto con las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

La agenda legislativa comenzará a definirse el martes, cuando el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, se reúna con los referentes de las bancadas aliadas para conocer sus primeras posiciones y establecer un cronograma de trabajo.

La intención del oficialismo es avanzar con una o dos sesiones especiales durante agosto para tratar la reforma del Banco Central y los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. Además, podría incorporarse al temario la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que el Senado logre aprobarla previamente.

La iniciativa presentada por el Gobierno propone que el Banco Central tenga un único objetivo: preservar el valor de la moneda. También establece la prohibición de financiar de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional, con el objetivo de limitar el uso de la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales.

Uno de los puntos que genera mayor discusión es la modificación del mecanismo para remover al presidente del Banco Central. El proyecto establece que una eventual destitución deberá contar con el respaldo de los dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso.

Actualmente, la Carta Orgánica dispone que el presidente del BCRA es designado por el Poder Ejecutivo y que su nombramiento debe contar con el acuerdo del Senado. Para su remoción, el artículo 9 establece que el Ejecutivo puede disponerla con el asesoramiento previo de una comisión del Congreso.

Sin embargo, el funcionamiento institucional ha sido diferente. Según los cuestionamientos planteados durante el debate, los pliegos de los titulares del Banco Central suelen permanecer sin tratamiento parlamentario y los funcionarios ejercen sus cargos en comisión.

En el caso de Santiago Bausili, su designación continúa pendiente de tratamiento en el Senado desde 2023. La reforma impulsada por Milei busca otorgar una mayor estabilidad al presidente y al directorio del organismo, aunque sectores opositores sostienen que el nuevo mecanismo podría consolidar la permanencia de las actuales autoridades.

Apoyos y cuestionamientos

La iniciativa recibió señales favorables del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), aunque ambos espacios anticiparon que analizarán el texto definitivo antes de fijar una posición formal.

Desde el PRO consideran que fortalecer la independencia del Banco Central es una medida necesaria y recuerdan que el espacio impulsó propuestas similares durante los últimos años.

El exministro de Economía Hernán Lacunza respaldó el proyecto y afirmó que la propuesta apunta a preservar al Banco Central de las decisiones políticas. También destacó que la discusión debería centrarse en fortalecer la institución y no en eliminarla.

En la UCR, el diputado Lisandro Nieri celebró el anuncio y señaló que desde 2022 impulsa iniciativas orientadas a reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento del déficit mediante emisión.

En cambio, Unión por la Patria y los bloques de izquierda cuestionaron la propuesta. El diputado Nicolás del Caño sostuvo que la iniciativa responde a un reclamo histórico del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que desde el peronismo cuestionaron la independencia que plantea el Gobierno y señalaron que Bausili participa de reuniones de Gabinete.

Por otra parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que el mecanismo de protección previsto para las autoridades del Banco Central podría tener un alcance limitado si no se modifica también la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Según planteó, una futura administración podría modificar nuevamente la Carta Orgánica mediante una ley aprobada por mayoría simple o, eventualmente, recurrir a un decreto, debido a que la regulación del Banco Central no forma parte de las materias expresamente vedadas para los DNU.

La definición sobre el futuro del proyecto dependerá de las negociaciones que el oficialismo mantenga con los bloques provinciales y los espacios que responden a los gobernadores. Esas fuerzas serán determinantes para que La Libertad Avanza reúna los votos necesarios y pueda avanzar con la aprobación de la reforma durante agosto.