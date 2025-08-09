Goles argentinos: Julián Álvarez y Matías Soulé marcaron para Atlético de Madrid y Roma en sus amistosos
Los delanteros albicelestes se destacaron en los amistosos de pretemporada en el Viejo Continente. Mirá los goles.
El fútbol europeo continúa en receso y los equipos se ponen a punto con amistosos de pretemporada. Los argentinos Julián Álvarez y Matías Soulé sobresalieron en las victorias de Atlético de Madrid y Roma, respectivamente, con un gol cada uno.
El elenco italiano derrotó 1-0 a Everton en su visita al Hill Dickinson Stadium con un tanto del delantero marplatense surgido en Vélez y con pasado en Juventus.
Soulé recibió por derecha un pase de Gianluca Mancini, se perfiló para su zurda y sacó un remate cruzado para vencer a Jordan Pickford y darle el triunfo a la Loba.
¡HASTA QUE APARECIÓ SOULÉ! Everton y Roma no podían quebrar el 0, pero el argentino se inventó este golazo para darle la ventaja parcial a la Loba.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
📺 Mirá el amistoso por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vMS3xn9Nag
Por su parte, Atlético de Madrid, con la Araña, Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares venció 2-0 a Newcastle en el St. James’ Park. En el segundo tiempo ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina.
Julián abrió el marcador para el Colchonero del Cholo Simeone tras una buena combinación con Álex Baena, flamante refuerzo proveniente de Villarreal. Antoine Griezmann selló el resultado final.
¡PICÓ LA ARAÑA! Gran combinación entre Julián Álvarez y Álex Baena para que el argentino marque el 1-0 ante Newcastle.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZVkIIjVnsP
