Goles argentinos: Julián Álvarez y Matías Soulé marcaron para Atlético de Madrid y Roma en sus amistosos

Los delanteros albicelestes se destacaron en los amistosos de pretemporada en el Viejo Continente. Mirá los goles.

Álvarez y Soulé anotaron para sus equipos en encuentros amistosos de preparación.

El fútbol europeo continúa en receso y los equipos se ponen a punto con amistosos de pretemporada. Los argentinos Julián Álvarez y Matías Soulé sobresalieron en las victorias de Atlético de Madrid y Roma, respectivamente, con un gol cada uno.

El elenco italiano derrotó 1-0 a Everton en su visita al Hill Dickinson Stadium con un tanto del delantero marplatense surgido en Vélez y con pasado en Juventus.

Soulé recibió por derecha un pase de Gianluca Mancini, se perfiló para su zurda y sacó un remate cruzado para vencer a Jordan Pickford y darle el triunfo a la Loba.

Por su parte, Atlético de Madrid, con la Araña, Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares venció 2-0 a Newcastle en el St. James’ Park. En el segundo tiempo ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina.

Julián abrió el marcador para el Colchonero del Cholo Simeone tras una buena combinación con Álex Baena, flamante refuerzo proveniente de Villarreal. Antoine Griezmann selló el resultado final.


