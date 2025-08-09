Goles argentinos: Julián Álvarez y Matías Soulé marcaron para Atlético de Madrid y Roma en sus amistosos

Álvarez y Soulé anotaron para sus equipos en encuentros amistosos de preparación.

El fútbol europeo continúa en receso y los equipos se ponen a punto con amistosos de pretemporada. Los argentinos Julián Álvarez y Matías Soulé sobresalieron en las victorias de Atlético de Madrid y Roma, respectivamente, con un gol cada uno.

El elenco italiano derrotó 1-0 a Everton en su visita al Hill Dickinson Stadium con un tanto del delantero marplatense surgido en Vélez y con pasado en Juventus.

Soulé recibió por derecha un pase de Gianluca Mancini, se perfiló para su zurda y sacó un remate cruzado para vencer a Jordan Pickford y darle el triunfo a la Loba.

¡HASTA QUE APARECIÓ SOULÉ! Everton y Roma no podían quebrar el 0, pero el argentino se inventó este golazo para darle la ventaja parcial a la Loba.



Por su parte, Atlético de Madrid, con la Araña, Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares venció 2-0 a Newcastle en el St. James’ Park. En el segundo tiempo ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina.

Julián abrió el marcador para el Colchonero del Cholo Simeone tras una buena combinación con Álex Baena, flamante refuerzo proveniente de Villarreal. Antoine Griezmann selló el resultado final.