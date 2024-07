La decisión que tomó Andy Murray para después de los Juegos Olímpicos

El tenista británico Andy Murray anunció este martes su retiro como profesional luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, con un mensaje en las redes sociales, tras una seguidilla de lesiones que lo privaron de disputar varios torneos en el último tiempo.

«Llegué a París para mi último torneo de tenis. Competir por el equipo de Gran Bretaña ha sido, sin duda, la semana más memorable de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo una última vez», escribió en su cuenta de Instagram el deportista de 37 años.

El escocés tiene una relación especial con los Juegos Olímpicos, ya que en 2012 y 2016 ganó la medalla de oro en singles tras derrotar en las finales al suizo Roger Federer y al argentino Juan Martín del Potro, respectivamente.

Enfocado en los Juegos Olímpicos de París 2024, Murray jugaría en la modalidad de dobles junto a su compatriota Dan Evans. La dupla fue confirmada hace unas semanas como una de las que representará a Gran Bretaña junto a la que conforman Joe Salisbury y Neil Skupski y la de Katie Boulter y Heather Watson.

Asimismo, también disputará el cuadro individual en el que será el último torneo de su carrera deportiva y uno de los más especiales, porque en los Juegos Olímpicos es el único hombre en ganar dos medallas doradas individuales.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1