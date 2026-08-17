La dura crítica de la prensa inglesa para Enzo Fernández tras ser abucheado en su vuelta a Chelsea

El argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Real Sociedad disputado el pasado sábado.

Se esperaba que la vuelta a Inglaterra iba a ser difícil para varios de los jugadores de la Selección Argentina que enfrentaron al combinado británico en las semifinales de la Copa del Mundo.

Luego de la polémica que se generó con su festejo tras el gol convertido en el histórico partido de julio pasado, Enzo Fernández fue abucheado por los hinchas de Chelsea en el Stamford Bridge, en su vuelta al club tras la participación mundialista.

Por si ello fuese poco, el volante argentino fue duramente apuntado por la prensa británica, en medio de los rumores sobre una posible salida hacia el Manchester City.

El medio Sunday Mirror Sport tituló en su portada «El enemigo N°1» en alusión al mediocampista y su posible ida de los Blues, algo que por estas horas supera lo futbolístico y lo ocurrido en la victoria por 3 a 1 ante Real Sociedad en un encuentro amistoso.

«El Villano del Mundial», continuó describiendo el portal británico sobre Fernández, haciendo clara referencia a la dolorosa derrota de Inglaterra ante Argentina por 2 a 1 en las semifinales.

Otros sitios también se hicieron eco del repudio de la mayoría de los hinchas ingleses sobre el argentino, como Star y Sunday People Sport. Este útimo citó: «Los aficionados del Chelsea echan a Fernández al volver el villano del Mundial al Bridge».

El nombre del volante de 25 años, que el pasado sábado ingresó en el segundo tiempo, quedó en el centro del mercado por el interés del Manchester City.

Ante los crecientes rumores y las charlas del elenco dirigido por Enzo Maresca con el entorno del futbolista, Chelsea fijó un plazo para recibir una propuesta contundente: una operación de 120 millones de libras esterlinas para liberar al argentino, cuyo contrato en Londres vence en 2032.